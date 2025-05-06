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Узбекистан впервые избран в Статистическую комиссию ООН

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- Светлана Лаптева
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В ходе выборов, состоявшихся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, Республика Узбекистан впервые в истории единогласно избрана в Статистическую комиссию ООН на 2026–2029 годы.

Статистическая комиссия, учреждённая в 1947 году как функциональный орган Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС), является ключевым межправительственным институтом в сфере глобальной статистики. Она занимается выработкой стратегий, разработкой международных стандартов и координацией методологических подходов. Комиссия состоит из 24 государств-членов, избираемых на четыре года.

Избрание Узбекистана стало международным признанием проводимых в стране реформ. Для Кыргызстана, активно модернизирующего свою систему статистики, участие ближайшего соседа в работе комиссии открывает новые перспективы регионального сотрудничества и обмена опытом.

Членство Узбекистана в Статкомиссии даёт возможность странам Центральной Азии активнее участвовать в глобальной статистической повестке, усиливая голос региона в ООН.


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URL: https://www.vb.kg/445600
Теги:
ООН, статистика, Узбекистан
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