Защитница сборной Кыргызстана по футболу продолжит карьеру в Грузии

Защитница женской национальной сборной Кыргызстана Нурсулуу Мурзакулова продолжит свою профессиональную карьеру в Высшей лиге Грузии. Она подписала контракт с клубом "Elite Tbilisi 2021", сообщает Кыргызский футбольный союз.

Переход в грузинскую команду стал очередным этапом в международной карьере футболистки. Ранее Мурзакулова выступала за узбекский "Бунёдкор", а также за казахстанский клуб "Томирис-Туран", где регулярно выходила на поле и имела стабильную игровую практику.

Свой дебют за "Elite Tbilisi 2021" она отметила яркой игрой: оформила хет-трик и открыла счёт в матче, который завершился разгромной победой её команды со счётом 14:0.

Нурсулуу Мурзакулова является одной из ключевых фигур в составе национальной сборной Кыргызстана и продолжает уверенно представлять страну на международной арене.