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Ташиев зажигает: "Дордой" выходит в 1/8 финала Кубка Кыргызстана

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- Самуэль Деди Ирие
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Футбольный клуб "Дордой" успешно стартовал в Кубке Кыргызстана 2025 года, обыграв бишкекский "Топ Тим" со счётом 3:1 в матче 1/16 финала. Встреча прошла на стадионе спорткомплекса "Дордой" и прошла под диктовку хозяев поля.

С первых минут команда "Дордой" взяла инициативу в свои руки. Уже на 5-й минуте Камолидин Ташиев открыл счёт, замкнув подачу с углового от Мамыралиева. Для последнего этот матч стал особенным - он провёл сотый официальный матч в составе клуба.

В концовке первого тайма Ташиев оформил дубль, вновь отличившись после стандарта - на 40-й минуте счёт стал 2:0. После перерыва подопечные тренерского штаба "Дордоя" не сбавили обороты. На 64-й минуте Адиль Кадыржанов довёл счёт до 3:0, фактически сняв все вопросы о победителе встречи.

Гости смогли отличиться лишь на последней минуте матча - гол престижа записал на свой счёт Курман Даниэль. Однако спустя мгновение он же получил красную карточку за грубый фол, завершив игру раньше времени.

Голы:

5' - Ташиев (Дордой)

40' - Ташиев (Дордой)

64' - Кадыржанов (Дордой)

90' - Курман Даниэль (Топ Тим)

Удаление:

90' - Курман Даниэль (Топ Тим)

Составы команд:

"Дордой" (Бишкек): Абдырайимов, Мамбетов, Самат уулу, Юнусов, Кобылянский, Сеницкий, Шумейко, Ташиев, Осмонов, М. Бекбердинов, Джорджевич.

"Топ Тим" (Бишкек): Байгазиев, Максатбек уулу, Зарылык уулу, Процишин, Момошев, Эмильбеков, Сыдыков, Кумарбай уулу, Турдуканов, Адыл Руслан, Славный.

Судейская бригада:

Главный арбитр - Салохидин Азаматов

Ассистенты - Алмазбек Бердикулов, Насырбек Джунушбаев

Резервный судья - Санжар Жакыпбеков

Инспектор - Владимир Бочкарев

Комиссар матча - Михаил Толкачев

"Дордой" уверенно проходит в следующую стадию Кубка Кыргызстана и продолжает борьбу за главный трофей.


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URL: https://www.vb.kg/445682
Теги:
Дордой, футбол, Кыргызстан
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