КПЛ-2025: центральное противостояние тура: "Дордой" - "Барс"

С 10 по 12 мая состоятся матчи 9-го тура чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-Лиги сезона 2025 года. Болельщиков ждут сразу несколько интригующих поединков, но особое внимание приковано к матчу в Бишкеке: 11 мая на стадионе "Дордой" встретятся столичный гранд и каракольский "Барс".

Начало центрального матча тура - в 18:00. Встреча обещает быть напряжённой: "Дордой" идёт в тройке лидеров, а "Барс" под руководством Александра Крестинина, бывшего наставника бишкекчан, демонстрирует амбициозную игру и претендует на высокие позиции. Противостояние двух крепких коллективов и тренерская интрига придают поединку особую остроту.

Расписание остальных матчей 9-го тура:

10 мая:

Кыргыз Алтын - Нефтчи (Кара-Балта, СК "Манас", 18:00)

Озгон - ОшМУ (Джалал-Абад, стадион "Курманбек", 20:00)

11 мая:

Илбирс - Мурас Юнайтед (Бишкек, УТБ "Мурас Юнайтед", 20:00)

Азиягол - Абдыш-Ата (Кант, стадион "Нитро Арена", 20:00)

12 мая:

Талант - Алай (Беш-Кунгей, стадион "Достук Арена", 18:00)

Бишкек Сити - Алга (Бишкек, УТБ "Мурас Юнайтед", 20:00)

Положение в турнирной таблице после 8-го тура:

Лидирует Мурас Юнайтед (22 очка), на втором месте Алай (21 очко), третью строчку занимает Дордой (18 очков). Барс с 14 очками сохраняет шансы на борьбу за медали.