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Кыргызстан завоевал медали на чемпионате Азии по пара-армрестлингу в Дели

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- Самуэль Деди Ирие
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На чемпионате Азии по пара-армрестлингу, который прошел в индийском городе Дели, национальная сборная Кыргызстана продемонстрировала выдающиеся результаты. Спортсмены из Кыргызстана вернулись домой с множеством наград, среди которых золотые, серебряные и бронзовые медали.

В категории до 70 кг золото завоевал Медер Тыныстанов. В весовой категории 65 кг два золотых отличия у Светы Эсенказиевой, а Айгул Муталипова стала четырехкратной чемпионкой, также завоевав четыре золотые медали в своей категории. Арыстан Базаркулов (90 кг) показал отличные результаты, выиграв одну золотую и одну бронзовую медаль.

В категории до 55 кг Нуртилек Касым уулу завоевал две бронзовые медали, а Билал Калыков (65 кг) показал солидный результат с одной золотой и двумя бронзовыми медалями. В весе до 80 кг Болот Жолборс уулу завоевал серебро и бронзу, а Эрлан Камчыбек уулу (60 кг) привез домой одну серебряную и одну бронзовую медаль.

Кроме того, Евгений Нурматов, выступавший в категории свыше 100 кг, добавил в копилку сборной одну серебряную и одну бронзовую медаль.

Этот успех стал ярким примером упорства и мастерства кыргызстанских спортсменов, которые продемонстрировали отличные результаты на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/445790
Теги:
армрестлинг, Кыргызстан
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