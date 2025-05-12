Кыргызстан завоевал 4 медали на турнире по вольной борьбе в Иране

С 8 по 9 мая в Тегеране (Иран) состоялись международные соревнования по вольной борьбе "Takhti Cup", на которых сборная Кыргызской Республики завоевала одну золотую и три бронзовые медали.
Золотую медаль в весовой категории до 61 кг выиграл Бекзат Алмаз уулу, продемонстрировав уверенную борьбу, высокую технику и силу.
Бронзовыми призёрами стали:
Абдумалик Карачев (57 кг),
Икрам Хаджимурадов (65 кг),
Бекзат Рахимов (86 кг).
Сборную Кыргызстана подготовили главный тренер Азат Мирахимов и старший тренер Эламан Догдурбек уулу.
Эти результаты стали весомым вкладом в развитие вольной борьбы в Кыргызстане и служат стимулом для новых спортивных достижений.