Кыргызстан завоевал медали на чемпионате Азии по армрестлингу

На чемпионате Азии по армрестлингу, прошедшем в индийском городе Дели, сборная Кыргызстана продемонстрировала выдающиеся результаты, завоевав многочисленные медали в разных категориях.

В соревнованиях среди юношей кыргызстанские спортсмены показали отличные результаты, став победителями в нескольких весовых категориях:

Золотые медали завоевали:

Адемир Жусупов (55 кг)

Залкар Нурланов (75 кг)

Иса Тимуров (55 кг, саб юниор)

Усман Кубанычбеков (70 кг, саб юниор)

Асема Маликова (55 кг)

Алтынай Омурбекова (45 кг)

Байтур Абжалбеков (65 кг)

Нурмухамед Сатымкулов (60 кг)

Кроме того, серебряные медали в юношеских категориях завоевали:

Молмол Акимкожо кызы (55 кг)

Айназик Бакасова (50 кг, саб юниор)

Камиль Абаев (45 кг, саб юниор)

Бадир Исламов (65 кг)

Милана Ашимбекова (70 кг, саб юниор)

Фируза Талипбекова (свыше 70 кг)

Толгонай Сарынджиева (60 кг, саб юниор)

Гульзада Садыркулова (70 кг)

Адиль Гаипов (85 кг)

Бронзовые медали среди юношей завоевали:

Абдулазиз Нурбеков (90 кг)

Сезим Турсунова (60 кг)

Среди взрослых спортсменов отличились следующие результаты:

Две золотые медали завоевал Белек Мусаев

Золотая и серебряная медали у Клейнера Константина

Серебряная и бронзовая медали у Молмол Акимкожо кызы

Бронзовая медаль у Андрея Ерошева

Эти достижения свидетельствуют о высоком уровне подготовки и таланте армрестлеров Кыргызстана, а также о значительном прогрессе в развитии этого вида спорта в стране. Успехи на чемпионате Азии вдохновляют будущие поколения спортсменов и поднимают престиж армрестлинга в Кыргызстане.