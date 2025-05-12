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Потребительская активность в КР сохранит роль драйвера экономики

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- Виктория Гунгер
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Объем новых кредитов, выданных банками КР, вырос на 48,6% в январе - марте 2025 года. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

По их данным, рост кредитного портфеля коммерческих банков в большей степени связан с увеличением потребительского кредитования в 2,1 раза и торгового – на 27,6%.

"Высокие темпы потребительского кредитования оказывают поддержку спросу: внутренняя торговля увеличилась на 10,5% в январе - марте, объем предоставляемых услуг гостиниц и ресторанов – на 25,1%. Рост ВВП за I квартал 2025-го оценивается на уровне 13,1%. По нашей оценке, потребительская активность сохранит роль драйвера экономики и по итогам этого года", - подчеркнули в ЕАБР.


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URL: https://www.vb.kg/445812
Теги:
ЕАБР, Кыргызстан, деньги
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