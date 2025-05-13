Жителя Бишкека задержали за хищение $106 тысяч у работодателя

Сотрудники Следственной службы ГУВД Чуйской области задержали бывшего менеджера по продажам ОсОО "А" гражданина Ш.Э. 1997 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в период с 2021 по 2024 год Ш.Э. пользуясь служебным положением, систематически присваивал деньги компании. Он вносил недостоверные данные в учётную систему и получал оплату от клиентов в обход кассы. Ущерб, причинённый предприятию, превысил 106 тысяч долларов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 210, часть 4, пункт 1 УК КР ( Присвоение или растрата вверенного имущества в особо крупном размере).

Задержанный был водворен в ИВС. Следствие направило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.