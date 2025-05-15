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Кыргызстан и Туркменистан проведут совместный велопробег

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- Самуэль Деди Ирие
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Директор Государственного агентства по физической культуре и спорту при кабинете министров КР Айбек Абдымомунов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Туркменистан в Кыргызстане Нуры Гутлыевичем Голлиевым.

Как сообщает официальный сайт sport.gov.kg, стороны обсудили проведение совместных спортивных мероприятий, направленных на укрепление дружеских связей между двумя странами, а также на развитие дальнейших инициатив в сфере спорта.

Особое внимание было уделено предложению посла Голлиева провести 3 июня совместный велопробег, приуроченный к Всемирному Дню велосипеда. Эта инициатива получила одобрение и поддержку со стороны кыргызской стороны.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении активного сотрудничества и реализации совместных проектов, способствующих развитию спорта и укреплению международных отношений между Кыргызстаном и Туркменистаном.


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URL: https://www.vb.kg/445934
Теги:
велоспорт, Туркменистан, Кыргызстан
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