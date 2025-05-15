Минэкономики и эксперты обсудили борьбу с недобросовестной конкуренцией

Министерство экономики и коммерции совместно со Всемирным банком провели экспертную встречу с представителями бизнес-сообщества и заинтересованными сторонами по вопросу разработки нового законопроекта в сфере конкурентного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках мероприятия была представлена концепция будущего законопроекта, направленного на формирование прозрачной и справедливой конкурентной среды в стране. Документ предусматривает совершенствование механизмов регулирования, усиление требований к соблюдению антимонопольного законодательства и повышение прозрачности на товарных рынках.

Среди ключевых нововведений – внедрение института антимонопольного комплаенса, отказ от ведения Государственного реестра субъектов, занимающих доминирующее положение, введение новых запретов на антиконкурентные соглашения, а также усиление ответственности за предоставление недостоверной информации в целях предотвращения недобросовестной конкуренции.

Участники встречи активно обсудили предлагаемые изменения, обозначили существующие барьеры для ведения бизнеса и внесли предложения по улучшению содержания законопроекта. Особый интерес вызвали вопросы внедрения антимонопольного комплаенса и механизмов предотвращения недобросовестной конкуренции.