Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 97.90 - 98.90

Минэкономики и эксперты обсудили борьбу с недобросовестной конкуренцией

281  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство экономики и коммерции совместно со Всемирным банком провели экспертную встречу с представителями бизнес-сообщества и заинтересованными сторонами по вопросу разработки нового законопроекта в сфере конкурентного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках мероприятия была представлена концепция будущего законопроекта, направленного на формирование прозрачной и справедливой конкурентной среды в стране. Документ предусматривает совершенствование механизмов регулирования, усиление требований к соблюдению антимонопольного законодательства и повышение прозрачности на товарных рынках.

Среди ключевых нововведений – внедрение института антимонопольного комплаенса, отказ от ведения Государственного реестра субъектов, занимающих доминирующее положение, введение новых запретов на антиконкурентные соглашения, а также усиление ответственности за предоставление недостоверной информации в целях предотвращения недобросовестной конкуренции.

Участники встречи активно обсудили предлагаемые изменения, обозначили существующие барьеры для ведения бизнеса и внесли предложения по улучшению содержания законопроекта. Особый интерес вызвали вопросы внедрения антимонопольного комплаенса и механизмов предотвращения недобросовестной конкуренции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445951
Теги:
Всемирный банк, Минэкономики, конкуренция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  