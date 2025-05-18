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КПЛ-2025: "Барс", "Дордой" и "Талант" одержали важные победы

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- Самуэль Деди Ирие
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Продолжаются матчи 10-го тура чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги сезона 2025 года. В течение 16 и 17 мая состоялись несколько ключевых встреч, которые влияют на борьбу за призовые места.

16 мая: "Барс" берет верх над "Нефтчи"

В Кочкор-Ате местный клуб "Нефтчи" принимал каракольский "Барс". В упорном матче единственный гол забил Жыргалбек уулу Кайрат на 11-й минуте. Благодаря этому голу гости смогли вырвать победу - 1:0.

Лучшим игроком матча был признан вратарь "Барса" Всеволод Ермаков, который не допустил ошибок и помог своей команде сохранить минимальное преимущество. После этой победы "Барс" набирает 20 очков и продолжает борьбу за высокие позиции в турнирной таблице.

В этот же день "Озгон" добился победы над "Алгой" со счётом 2:1, однако подробности этой встречи пока не разглашаются.

17 мая: Тяжёлая победа "Дордоя" над "Илбирсом"

На стадионе "Дордой" в Бишкеке хозяева принимали столичный клуб "Илбирс". Встреча получилась напряжённой и зрелищной.

Счёт открыл Владислав Кобылянский, который на 46-й минуте мощным ударом с левой отправил мяч в сетку ворот. Спустя семь минут Алексей Лобов удвоил преимущество "Дордоя", реализовав угловой удар головой.

В концовке матча "Илбирс" смог сократить разрыв благодаря голу Амантура Исакова на 79-й минуте, но это не спасло команду от поражения - 2:1.

Лучшим игроком встречи был признан автор первого гола Владислав Кобылянский. С победой "Дордой" увеличивает свой очковый запас до 21 балла и продолжает борьбу среди лидеров чемпионата.

17 мая: "Талант" одолел "Азиягол" в меньшинстве

На Достук-Арене прошёл напряжённый матч между "Талантом" и "Азияголом". Хозяева открыли счёт в начале второго тайма, но вскоре остались в меньшинстве после удаления за грубый фол.

Несмотря на численное преимущество соперника, "Талант" проявил характер и смог удержать победный счёт - 1:0.

Эти результаты лишь добавляют интриги в чемпионат, где борьба за высокие места идёт среди нескольких команд. Уже 18 мая в центральном матче тура встретятся лидеры - "Мурас Юнайтед" и "Алай".


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URL: https://www.vb.kg/446025
Теги:
Дордой, футбол, Кыргызстан
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