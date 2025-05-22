"Тоттенхэм" выиграл Лигу Европы

"Тоттенхэм Хотспур" положил конец 17-летнему ожиданию трофеев, одержав трудную победу над "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0 в финале Лиги Европы УЕФА, который прошёл в среду вечером. Единственный гол в матче забил Бреннан Джонсон в первом тайме, принеся "шпорам" первую европейскую победу с 1984 года и сделав сезон одним из самых успешных в новейшей истории клуба под руководством Анге Постекоглу.

Гол Джонсона был забит незадолго до перерыва и стал решающим моментом в напряжённой, грубой игре. Благодаря самоотверженной игре в обороне и выдающимся действиям голкипера Гульельмо Вика́рио и защитника Микки ван де Вена, "Тоттенхэм" сумел удержать победу. Ван де Вен в начале второго тайма совершил потрясающий вынос мяча с линии ворот после удара Расмуса Хøйлунда, а Вика́рио спас команду после опасного удара Алехандро Гарначо и в самой концовке матча отразил удар головой Люка Шоу на седьмой добавленной минуте.

В концовке страсти на поле накалились, особенно между Кристианом Ромеро и Харри Магуайром, однако игроки "Тоттенхэма" выдержали давление и отпраздновали долгожданную победу после финального свистка.

Эта победа стала поворотным моментом для "шпор": команда не только завоевала трофей, но и вернулась в Лигу чемпионов УЕФА на следующий сезон. Это стало подтверждением успешной работы Анге Постекоглу, который ранее в сентябре уверенно заявил, что всегда выигрывает трофеи во втором сезоне своей работы.

Состав "Тоттенхэма" на финал оказался неожиданным: капитан Сон Хын Мин остался в запасе, а из-за отсутствия Джеймса Мэддисона и Деяна Кулусевски, Постекоглу сделал ставку на энергичное трио в центре поля - Ив Биссума, Родриго Бентанкур и Пап Сарр.

В то же время для "Манчестер Юнайтед" поражение стало завершением провального сезона. Клуб финишировал на 16-м месте в Премьер-лиге, остался без еврокубков и столкнётся с серьёзными трудностями летом. Это уже четвёртое поражение от "Тоттенхэма" в этом сезоне, и теперь главный тренер Рубен Аморим будет вынужден строить команду заново без финансовых и имиджевых преимуществ участия в Европе.

Для "Тоттенхэма" вечер в Бильбао стал историческим - команда наконец-то вернулась на вершину и вновь заявила о себе как об одном из топ-клубов Европы.