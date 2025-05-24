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Ташиев: "Государство вернуло себе более 100 детсадов"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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- Мы не просто строим детсады. Мы возвращаем украденное у народа, - заявил генерал-полковник Камчыбек Ташиев 23 мая на торжественном открытии нового дошкольного учреждения в Караколе.

По его словам, ГКНБ уже вернул государству более 100 детских садов, незаконно приватизированных или "прихваченных" в свое время различными учреждениями и частными структурами.

- Теперь эти участки переданы местным органам власти. И там снова появятся детские сады, - подчеркнул глава спецслужбы.

Он также напомнил, что Кыргызстану необходимо не просто развиваться экономически, но и наращивать численность населения. Для этого государство обязано создавать нормальные условия для воспитания детей - и не на словах, а на деле. Одним из таких дел стал новый детский сад "Асыл мурас" в Караколе.

- "Асыл мурас" - это не просто социальный объект. Это символ восстановления справедливости и заботы о завтрашнем дне, - резюмировал Ташиев.

Проект начали 1 июня 2024 года, и уже через год на площади в 1500 квадратных метров выросло современное трехэтажное здание. Садик рассчитан на 100 детей в возрасте от 3 до 6 лет - в его стенах предусмотрено все: просторные игровые, уютные спальни, актовый зал, медицинский блок, системы безопасности. Он построен специально для детей сотрудников ГКНБ и других силовых структур.


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URL: https://www.vb.kg/446255
Теги:
ГКНБ, детский сад, Каракол, Камчыбек Ташиев
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