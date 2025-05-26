"Мурас Юнайтед" и "Дордой" не выявили победителя в битве лидеров

В заключительном матче 11-го тура Кыргызской Премьер-Лиги "Мурас Юнайтед" принимал на своём поле столичный "Дордой". Игра выдалась напряжённой и результативной лишь в концовке.

Счёт был открыт на 70-й минуте, когда хозяева получили право на пенальти. К "точке" подошёл Атай Жумашев - и, как символично, игрок под номером 70 забил на 70-й минуте, выведя "Мурас" вперёд.

Однако "Дордой" сумел спасти матч в компенсированное время. После навеса с фланга Эрназ Абилов точным ударом головой установил окончательный счёт - 1:1.

Ничья оставила обе команды в числе претендентов на лидерство: "Мурас Юнайтед" и "Дордой" продолжают набирать очки в верхней части турнирной таблицы, и борьба за чемпионство только набирает обороты.