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"Арсенал" сотворил сенсацию: финал, который войдет в историю

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- Самуэль Деди Ирие
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Женская команда лондонского "Арсенала" стала новым чемпионом Европы, вырвав победу в финале Лиги чемпионов УЕФА у действующего обладателя трофея - испанской "Барселоны". Матч завершился со счётом 1:0. Победный гол во втором тайме забила Стина Блэкстениус, и это был удар, от которого каталонки так и не смогли оправиться.

Весь сезон "Барселона" буквально сметала соперников с поля - 128 голов в 30 матчах чемпионата Испании, фаворит всех турниров и безусловный лидер женского футбола. Но в решающей игре судьба повернулась к другому клубу. "Арсенал", ведомый голландским тренером Рене Слегерс, которая всего несколько месяцев назад получила постоянный контракт, сыграл с холодной головой и горячим сердцем. Без страха, без оглядки, с первой до последней минуты.

Команда из Лондона сразу взяла игру под контроль: в первом тайме голевые моменты создавали Кейтлин Форд, Хлоя Келли и Фрида Маннум. Один мяч был отменён после офсайда, а вратарь "Барсы" Ката Колль выручала своих снова и снова. И всё же сдержать "канонирок" ей не удалось.

Когда Блэкстениус отправила мяч в сетку - стадион замер, а потом взорвался. А с финальным свистком началась настоящая футбольная эйфория: Ким Литтл и Лия Уильямсон подняли над головой кубок, а их партнёрши плакали от счастья. Это был момент, ради которого стоит жить и играть.

Для "Арсенала" это лишь второй европейский трофей, но, без сомнения, самый значимый. По дороге к финалу команда прошла "Реал" и "Лион", каждый раз показывая, что в футболе главное - не статус, а характер.

Итоговый счёт:

"Арсенал" 1–0 "Барселона"

Гол: Стина Блэкстениус (второй тайм)

Эта победа не просто возвращает "Арсенал" на вершину европейского женского футбола. Она открывает новую страницу, где английский клуб снова в числе лучших, а имя Рене Слегерс звучит всё громче в мире футбола.


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URL: https://www.vb.kg/446301
Теги:
Европа, футбол
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