В Бишкеке турецким бизнесменам рассказали о деловом климате Кыргызстана

27 мая 2025 года в одном из отелей Бишкека состоялся бизнес-завтрак на тему "Гарантии и стимулы для инвесторов", организованный Общественным объединением предпринимателей, культуры, солидарности и дружбы "Турция–Кыргызстан" (ТУКИД).

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Кыргызской Республике Мекин Мустафа Кемаль Окем, советник по торговле, начальник управления по привлечению инвестиций и региональному развитию Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики Сухраб Разаков, главный юрист Секретариата Инвестиционного совета при Кабинете Министров Кыргызской Республики Бактыбек Самаков, заведующая отделом правового обеспечения, защиты инвесторов и рассмотрения жалоб Национального агентства по инвестициям Жазгуль Кийизбаева, директор Центра ГРЧ Нурбек Анарбекин, представители объединения МУСИАД, а также члены и предприниматели ТУКИД.

В ходе встречи Сухраб Разаков и Жазгуль Кийизбаева представили турецким бизнесменам информацию о текущей деловой среде, инвестиционных возможностях и институциональных гарантиях, действующих в Кыргызской Республике.

Посол Мекин Мустафа Кемаль Окем поблагодарил кыргызскую сторону за предоставленные разъяснения и выразил уверенность в дальнейшем расширении турецких инвестиций в различные сектора экономики Кыргызстана.

По итогам мероприятия стороны подтвердили заинтересованность в развитии взаимовыгодного диалога и углублении делового сотрудничества.