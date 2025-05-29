"Апрель-ТВ" делает ноги в Испанию

В нынешнем апреле по иронии судьбы телеканал "Апрель" оказался в поле зрения прокуратуры. Прокурорский иск сопровождался заключением экспертов Республиканского центра психиатрии и наркологии: "Наслоение отрицательной информации, сопровождающейся сарказмом, насмешками, экспрессивной речью и мимикой ведущих, ведёт к восприятию действующей власти в негативном свете…".

С 28 мая тактика ведущих резко поменялась. Они разом посерьёзнели и отставили прежние ужимки. Видимо, что-то случилось.

Случились, собственно, задержания сотрудниками ГКНБ актуальных и бывших журналистов скандального СМИ под названием "Клооп". Которые, кстати говоря, давно этого ждали и давно активно на это напрашивались.

Прежде чем возбудить уголовное дело о разжигании межнациональной розни, о призывах к общественным беспорядкам или свержению существующей власти (эти статьи УК в Кыргызстане вполне рабочие), проводится не только психолого-психиатрическая, но и обязательная лингвистическая экспертиза. Специалисты решают, какой именно смысл вложен в то или иное высказывание, что конкретно автор имел в виду и несут ли его слова негативную информацию.

В современных условиях не мешало бы проводить ещё и экспертизу, условно называемую патриотической. Касается она не только слов, но и действий. Для чего, к примеру, был запущен в интернет откровенно провокационный ролик? Что на самом деле скрывается за утверждениями автора, что он якобы очень любит родной Кыргызстан и желает ему всяческого добра?

Возьмём для иллюстрации "дело о хромакее", сфабрикованное фабрикой кыргызских троллей, рассыпавшееся буквально на следующий день, в результате чего журналистам "Кактуса" пришлось публично извиняться. Помните? Накануне нового 2023 года президент Садыр Жапаров выступил с поздравительной речью из самой горячей в тот момент точки – Баткена. Бьющие себя в грудь, признаваясь в любви к Кыргызстану и кыргызскому народу, "патриоты" быстренько обвинили президента в подлоге и чуть ли не в трусости: никуда, дескать, он не ездил, сидел себе в тёплом укрытии, а обращение записал на живописном фоне, грубо говоря – на картинке…

Последовавшее за этим извинение выглядело приблизительно так: ах, оказывается, Садыр Нургожоевич действительно находился в Баткене… А мы не знали и хотели как лучше.

Чего хотели? Того же, чего хотят, подсчитывая стоимость президентских костюмов. Опорочить главу государства и всё, что с ним связано. Показать никчёмность власти, её якобы неумение управлять страной, из-за чего якобы Кыргызская Республика вот-вот прикажет долго жить.

Откровенное враньё, оплачиваемое заинтересованными кураторами. За чужие деньги – подрыв устоев республики. Это они называют патриотизмом.

"Клооповцы" уверенно шагают по тому же пути. Уже официально закрытое по решению суда (и небезосновательно закрытое) информационное агентство с репутацией сборщика провокационных ушаков ушло в подполье и продолжает подрывную деятельность в усиленном режиме. В тесной связке с "Апрелем" (не случайно его дикторы вдруг обрели серьёзные выражения лиц – почуяли, что и для них жареным запахло). В такой же тесной связке с "независимыми" эмигрантами Болотом Темировым и Лейлой Саралаевой. Из-за каждой информационной провокации, из-за каждого вброса торчат уши вот этой непотопляемой компании.

Последнее время все силы "апрельских клопов" были брошены на то, чтобы напугать кыргызстанцев возвращением Бакиева. Из таких же псевдопатриотических соображений запилили компромат на Алексея Ширшова и его якобы безграничное влияние на финансовую систему Кыргызстана. Соединили всё это с бакиевщиной и сделали ошеломительный вывод: Курманбек Салиевич готов к прибытию и возрождению! И Садыр Жапаров сам этому якобы потворствует и самолично создал наиболее комфортные условия для триумфального возвращения беглого "экса".

"Всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!"… В смысле – клиент приезжает, спасайся, кто может!

И снова последовало аргументированное опровержение. "К государственным компаниям Ширшов и близко не подходил – и не подойдёт", - сказал Жапаров. И объяснил, почему так, а не иначе, и чем вообще Щиршов занимается в Кыргызстане.

Что же касается Бакиева – вполне возможно, что он приедет. Не для того, чтобы вернуть себе былое влияние, а совсем по другому поводу и с другими целями. И народу бояться его приезда нет никакого резона. Бояться можно (и нужно) его бывшим соратникам: оказавшись в суде, Курманбек Салиевич, вероятнее всего, расскажет много чего интересного и потянет за собой целую когорту временно притихших и притаившихся…

Совсем как "Клооп", "Апрель", Лейла и Болот потихоньку-полегоньку топят друг друга благодаря круговой поруке.

Саралаева и Темиров давно покинули "любимый" Кыргызстан и сейчас занимаются патриотизмом в извращённой форме в дальнем зарубежье. "Авторка" и "редакторка" "Клооп.кg" Анна Капушенко тоже обретается где-то на чужбине. Совсем скоро, надо полагать, страну покинут и другие "патриоты". Очередь – за погрустневшими "апрелевцами".

Куда им, болезным, ехать? Известно куда. В тёплые края, поближе к шефу. Хоть они последние два-три года и открещиваются от Атамбаева, выглядит это крайне неубедительно и даже не совсем патриотично. Ну нехорошо, некрасиво отказываться от родителя, который тебя произвёл на свет и поит-кормит, несмотря на твоё совершеннолетие. Многие атамбаевские птенцы – социал-демократы давно покинули гнездо и угнездились где-то на гостеприимном Западе. Кадыр Атамбаев рвётся к отцу, и "Апрель" его активно в том поддерживает. Попутно наверняка готовя и себе пути отступления: из тёплой Испании "любить" Кыргызстан весёлым ведущим будет гораздо сподручнее.