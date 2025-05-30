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Жоэл Кожо помог "Эстеглялю" выиграть Кубок Ирана

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- Самуэль Деди Ирие
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В захватывающем финальном матче Кубка Ирана футбольный клуб "Эстегляль" из Тегерана одержал победу над клубом "Малаван" и завоевал престижный трофей. Игра прошла с высокой интенсивностью и продолжалась до дополнительного времени - всего 120 минут.

Основное время встречи прошло в упорной борьбе, и счёт на табло долго оставался равным. Ключевым моментом стало появление на поле Кожо на 77-й минуте. Игрок внёс свежесть в атакующие действия команды и помог удержать преимущество в дополнительное время.

Благодаря слаженной игре и тактической выучке "Эстегляль" смог не только выстоять против сопротивления "Малавана", но и добиться победы, которая стала важной вехой для клуба в сезоне 2024/2025.

Этот титул подтверждает статус "Эстегляля" как одного из сильнейших футбольных коллективов Ирана и добавляет значимый успех в их клубную историю.


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URL: https://www.vb.kg/446466
Теги:
Иран, футбол, Кыргызстан
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