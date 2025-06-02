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Медресе в Бишкеке оштрафовали за отсутствие лицензии

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудники Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД города Бишкек провели профилактическое мероприятие "Экстремист", в ходе которого выявили незаконно действующее медресе для девушек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в медресе обучались около 170 женщин и девушек без соответствующих разрешительных документов. Религиозное учреждение оштрафовано на 200 расчетных показателей, его деятельность временно приостановлена.

Проверка проходила с 28 по 30 мая 2025 года. Помимо выявления медресе, сотрудники милиции также провели разъяснительные беседы с членами религиозной организации "Йакын-Инкар" в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 332 УК КР.

Мероприятие направлено на профилактику экстремизма и выявление нарушений в сфере религиозного образования и миграции. Руководству учебного заведения разъяснены требования законодательства, дальнейшая работа возможна только после получения необходимых документов.


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URL: https://www.vb.kg/446544
Теги:
религия, штраф, Бишкек, женщины, милиция
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