Медресе в Бишкеке оштрафовали за отсутствие лицензии

Сотрудники Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД города Бишкек провели профилактическое мероприятие "Экстремист", в ходе которого выявили незаконно действующее медресе для девушек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в медресе обучались около 170 женщин и девушек без соответствующих разрешительных документов. Религиозное учреждение оштрафовано на 200 расчетных показателей, его деятельность временно приостановлена.

Проверка проходила с 28 по 30 мая 2025 года. Помимо выявления медресе, сотрудники милиции также провели разъяснительные беседы с членами религиозной организации "Йакын-Инкар" в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 332 УК КР.

Мероприятие направлено на профилактику экстремизма и выявление нарушений в сфере религиозного образования и миграции. Руководству учебного заведения разъяснены требования законодательства, дальнейшая работа возможна только после получения необходимых документов.