Аудит выявил нарушения в ОАО "Государственная лизинговая компания"

Счётная палата КР выявила нарушения в деятельности ОАО "Государственная лизинговая компания". В частности, установлено, что компания начала выдавать технику в лизинг на сумму 37 миллионов сомов ещё до получения соответствующей лицензии.

По данным ведомства, аудит показал, что с момента регистрации компания фактически приступила к деятельности без необходимых разрешительных документов. Также отмечается отсутствие утверждённых правил и внутренних регламентов, обязательных для подобной деятельности.

Кроме того, лизинговая компания не предоставила в Счётную палату годовую бухгалтерскую отчётность за 2023 год, несмотря на требования законодательства.

Счётная палата рекомендует устранить выявленные нарушения и привести деятельность компании в соответствие с законодательством.