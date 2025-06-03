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Аудит выявил нарушения в ОАО "Государственная лизинговая компания"

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Счётная палата КР выявила нарушения в деятельности ОАО "Государственная лизинговая компания". В частности, установлено, что компания начала выдавать технику в лизинг на сумму 37 миллионов сомов ещё до получения соответствующей лицензии.

По данным ведомства, аудит показал, что с момента регистрации компания фактически приступила к деятельности без необходимых разрешительных документов. Также отмечается отсутствие утверждённых правил и внутренних регламентов, обязательных для подобной деятельности.

Кроме того, лизинговая компания не предоставила в Счётную палату годовую бухгалтерскую отчётность за 2023 год, несмотря на требования законодательства.

Счётная палата рекомендует устранить выявленные нарушения и привести деятельность компании в соответствие с законодательством.


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URL: https://www.vb.kg/446612
Теги:
аудит, Счетная палата
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