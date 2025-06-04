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Садыр Жапаров прокомментировал решение суда по делу Атамбаева

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Первомайский районный суд Бишкека 3 июня вынес приговор по делу о Кой-Ташских событиях, в частности в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Решение суда вызвало в обществе разную реакцию: одни поддержали вердикт, другие сочли наказание чрезмерно суровым.

Президент Садыр Жапаров в комментарии агентству "Кабар" подчеркнул, что вмешиваться в решения суда недопустимо.

Вынесен приговор в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Согласно решению суда, часть его имущества конфискована, а сам он приговорён к одиннадцати годам лишения свободы. Общественная реакция на это решение неоднозначна. Есть как те, кто поддерживает его, так и те, кто говорит: "этого мало", "это слишком много".

– Какое бы решение ни было принято, мы должны научиться подчиняться судебным решениям.

Я всегда говорю: "Не вмешивайтесь в работу судов". Если считаете, что вынесенное решение незаконно, обращайтесь в вышестоящие инстанции. Пусть последнюю точку ставит Верховный суд. В последнее время вы сами видите, как проходят процессы: кого-то оправдывают, например, фигурантов по делу Кемпир-Абада перевели под домашний арест, дали пробацию. Значит, в ходе судебного разбирательства всё выясняется, и судьи принимают соответствующее решение. Мы не вмешивались в работу судов и в дальнейшем вмешиваться не будем.

Некоторые пользователи соцсетей вспоминают Ваше заявление двухлетней давности о встрече с экс-президентами в Дубае, где Вы призвали забыть прошлое и жить в согласии. Они спрашивают, что с этим стало? Можете дать Ваши комментарии? Ведь в обществе укоренилось мнение, что любые судебные решения в отношении политиков связаны с властью.

– Да. Я искренне, с чистыми намерениями, три года назад собрал всех бывших президентов в Дубае. Я сказал: "Если ваши сердца действительно бьются за Кыргызстан, тогда забудьте старое, прекратите ругать и очернять друг друга, скажите то же самое своим сторонникам – не враждуйте между собой". И сейчас я также придерживаюсь той же позиции, с теми же намерениями.

Потому как, придя к власти и проработав почти два года, я приглашал в Кыргызстан многих крупных мировых инвесторов, встречался с ними.

И от всех я слышал одно и то же: "Вы, кыргызы, народ неспокойный. Вы изгнали своего третьего президента. У вас нет согласия, нет стабильности. А деньги любят тишину и стабильность".

Конечно, они также говорили, что у нас много недостатков в законодательстве для инвестиций. Мы устранили эти недостатки, внесли необходимые изменения.

После этого возникла необходимость собрать всех бывших президентов. Мы их собрали, примирили. Заметили ли вы, что с тех пор ни один из них больше не вступал в публичные споры друг с другом.

– Раньше Акаев очернял Бакиева, Атамбаев – Жээнбекова, одним словом, их сторонники разделились на лагеря и вели между собой постоянные споры.

С тех пор ситуация успокоилась, стабилизировалась. Когда появилась стабильность, начали приходить крупные инвесторы.

За ними потянулись средние и мелкие. В итоге сейчас наша страна - это государство, привлекшее больше всего инвестиций в Центральной Азии.

Говорят: "Где согласие – там и благополучие". Наш народ всегда должен быть в согласии. Тогда в нашей стране будет рост и развитие.

– Если теперь Алмазбек Атамбаев вернётся в Кыргызстан, его арестуют? Или судебное решение может быть изменено?

– Никто не может изменить решение суда. Даже я не имею на это права. У меня есть другое право - право на амнистию. Если обратятся с соответствующим заявлением, могу предоставить амнистию.

С момента событий в Кой-Таше прошло уже шесть лет. Всё это уже поостыло. Думаю, суд мог бы не быть таким суровым. Конечно, это не навязанное мнение, а моя личная гражданская точка зрения.

Было бы лучше, если бы ограничились пробацией или штрафами.

Но с другой стороны, в тех событиях погиб человек. Почти сотня людей получили ранения. Какое бы решение суда ни было - суровое или мягкое - оно принято в рамках закона. Мы обязаны его исполнять.

Сын Атамбаева, Кадыр Атамбаев, заявил: "Это решение используют как предмет торга, чтобы вернуть в страну бывшего президента Курманбека Бакиева". Что Вы можете сказать по этому поводу?

– Если честно, я не заинтересован в возвращении Бакиева. Наоборот, заинтересованными должны быть они сами.

Разве с 2010 года нас не обманывали, говоря: "Мы бы вернули Бакиева, но белорусская сторона не выдаёт его"? Теперь эта ложь вскрылась.

Когда мы обратились, нам сказали: "Хорошо, выдадим, но проведите открытый суд". А ведь они сами этому противятся. Никто из них не заинтересован в том, чтобы суд был открытым. Говорят: "Не надо копаться в старых ранах".

Поэтому говорить, что с кем-то ведутся торги ради возвращения Бакиева - это наивное, детское заявление. Аллах свидетель: я никому не обязан и не должен Бакиеву, чтобы торговаться ради него.

Для меня главное - это стабильность в нашей стране. Я действительно подумал: "Давайте не будем трогать старые раны". Даже если бы суд был открытым, осудить виновных было бы сложно. Ведь с тех событий прошло уже более 10 лет, и срок давности по уголовному делу истёк.


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URL: https://www.vb.kg/446641
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Курманбек Бакиев, Садыр Жапаров, президент, суд, Кой-Таш
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