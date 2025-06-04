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В Сокулуке выявили схему незаконной вырубки деревьев с участием депутата

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- Назгуль Абдыразакова
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В Сокулукском районе двое граждан организовали преступную схему по незаконной вырубке деревьев, которые привлечены к уголовной ответственности и дело направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, установлено, что местный депутат Ж.А. 1971 года рождения и житель Бишкека А.А. 1979 года рождения организовали преступную схему и осуществили незаконную вырубку деревьев в лесном массиве на территории айыл окмоту Томонку-Чуй.

Инцидент произошёл 10 мая 2025 года. Тогда в дежурную часть поступила информация о вырубке 11 деревьев. Неизвестные лица скрылись с места. В ходе проверки возбуждено уголовное дело по статье 303 УК КР (Незаконная порубка деревьев и кустарников).

Согласно заключению Службы экологического и технического надзора, диаметр срубленных деревьев составил от 50 до 100 см. Ущерб оценён в 225 363,03 сомов.

31 мая фигурантам предъявлены обвинения, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.


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URL: https://www.vb.kg/446667
Теги:
Сокулукский район, вырубка деревьев, Депутат
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