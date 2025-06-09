Джамиля Джаманбаева отметила важность центра "Эне уйу"

Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева посетила ресурсный центр поддержки матерей и детей "Эне үйү" ("Дом мамы").

Она ознакомилась с условиями центра, пообщалась с женщинами, находящимися там вместе с детьми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Джамиля Джаманбаева заявила, что Институт Омбудсмена готов оказывать правовую и психологическую помощь женщинам в случае необходимости.

Акыйкатчы отметила, что появление подобных ресурсных центров является важным шагом к системной поддержке женщин и детей, а также к профилактике социального сиротства.

"Какая бы ни была тяжелая ситуация, мать и ребенок не должны разлучаться. Открытие таких центров, как "Эне үйү", очень важно. Они предоставляют матерям временный приют, возможность обратиться в государственные и правоохранительные органы, переосмыслить ситуацию и принять правильное решение во благо себя и ребенка", - подчеркнула Омбудсмен.

Во время визита в центре находились две мамы с младенцами.

По словам регионального представителя "Эне үйү" Назгуль Турдубековой, в течение первой недели после открытия центра поступило 25 заявок.

Центр принимает женщин с новорожденными детьми до одного года. Мать и ребенок могут находиться здесь в течение года. Помимо жилья, им предоставляется психологическая и юридическая помощь, поддержка в восстановлении документов, помощь в трудоустройстве и социальной адаптации.

Главная цель центра - сохранить ребенка рядом с матерью и сократить число детей, попадающих в детские дома и интернаты.

Центр был создан при поддержке международного частного фонда Mothers Home International Foundation (MHIF).