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Трамп объявил, что США и Китай договорились о торговой сделке

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Китай договорились заключить торговое соглашение.

"Наша сделка с Китаем завершена, ожидается только окончательное одобрение председателем [Китая] Си [Цзиньпином] и мной", - написал Трамп в соцсети Truth Social 11 июня.

По его словам, Пекин будет поставлять в США магниты и редкоземельные минералы, а Вашингтон разрешит китайским студентам учиться в американских колледжах и университетах.

Трамп добавил, что США установят пошлины на импорт товаров из Китая на уровне 55 %, а Китай оставит в силе 10-процентные пошлины на импорт из США.

Представитель Белого дома заявил, что новая ставка пошлин для Китая включает базовую "взаимную" пошлину 10%, пошлину 20%, введенную из-за обвинений в торговле фентанилом, и пошлины 25%, которая включает ранее существовавшие пошлины, пишет Reuters.

США и Китай 9-10 июня провели интенсивные переговоры в Лондоне. По их итогам представители двух стран заявили, что согласовали рамки торгового соглашения, которое предусматривает, что стороны заключат перемирие в торговой войне, а Пекин снимет ограничения на экспорт редкоземельных металлов.

Источник: Медуза


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URL: https://www.vb.kg/446901
Теги:
Китай, США, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
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