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Акыйкатчы помогла постояльцам дома престарелых получить паспорта

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- Светлана Лаптева
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После вмешательства Института Акыйкатчы (Омбудсмена) КР шестеро постояльцев социального учреждения для пожилых и лиц с инвалидностью "Умут уйу" при Департаменте социального развития мэрии Бишкека и один житель столицы получили паспорта.

В ходе мониторинга сотрудниками института соцучреждения "Умут уйу" было установлено, что у десятерых постояльцев не было паспортов.

По словам социальных работников, процесс получения паспортов затягивался либо вообще приостанавливался. Потому что у них не было свидетельства о рождении, отсутствовали акты записи о рождении, либо они не числились в базе регистрационной службы, а у некоторых из них на руках были паспорта советского образца 1974 года.

Без паспортов пожилые люди не могли реализовать свои социально-экономические и иные гражданские права: не получали пенсии, пособия по инвалидности и другие гарантированные государством социальные льготы.

Поэтому Институт Акыйкатчы направил письмо государственному учреждению "Кызмат" с просьбой помочь восстановить документы и выдать паспорта этим людям в особом порядке.

Благодаря содействию Омбудсмена шесть человек уже получили паспорта. Сейчас ведется работа по восстановлению документов для еще четырех человек.

Как сообщили в ГУ "Кызмат", оформление документов может занять дополнительное время из-за проведения процедуры идентификации.

Институт также помог жителю столицы Т.М. получить новый паспорт взамен старого.

Он несколько месяцев назад обратился к Омбудсмену КР Джамиле Джаманбаевой с просьбой помочь в получении документа.

Т.М. никогда не имел собственного жилья, поэтому у него не было прописки. Он временно проживает в селе Маевка пригороде Бишкека, где снимал комнату в барачном доме. Хозяин дома отказался прописывать квартиранта. По его словам, родственников, знакомых у него нет.

Джамиля Джаманбаева обратилась с письмом в Первомайскую районную администрацию. В результате гражданина Т.М. прописали по юридическому адресу акимиата, и он смог получить новый паспорт.

Отметим, что положение "О правилах регистрации и снятия граждан КР с регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания" Кабинета Министров позволяет людям без прописки регистрироваться по адресу местной администрации, в органах социальной защиты или в благотворительных организациях. Все расходы на оформление паспорта таких людей оплачивают местные власти.

Работа правозащитного учреждения по восстановлению документов гражданам КР продолжается.

В 2024 году сотрудники института посетили 11 социальных учреждений по всей стране, где проживают пожилые граждане, инвалиды и люди с психоневрологическими заболеваниями.

В результате проверок было выявлено 150 человек без документов, удостоверяющих личность.

В 2024 году документы уже были восстановлены, более чем у 30 постояльцев социальных учреждений.

Кроме этого институт проводит постоянный мониторинг соблюдения прав лиц, отбывающих наказание в учреждениях ГСИН.

В 2024 году в ходе такого мониторинга выяснили, что у 742 осужденных нет паспортов.

Институт направил обращения в соответствующие службы, и благодаря совместной работе паспорта получили 631 осужденный.

Всего за прошлый год в правозащитное учреждение поступило 99 заявлений по вопросам выдачи паспортов, гражданства и удостоверений.


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URL: https://www.vb.kg/446965
Теги:
паспорт, Кыргызстан, акыйкатчы
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