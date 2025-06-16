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Новая фаза конфликта: Израиль и Иран обмениваются ударами, сотни погибших

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Новая фаза конфликта: Израиль и Иран обмениваются ударами, сотни погибших, разрушена инфраструктура

С 13 июня Ближний Восток оказался втянут в самую масштабную военную конфронтацию за последние годы - между Израилем и Ираном. По данным иранского Министерства здравоохранения, число погибших в стране достигло 224 человек, более 1 200 пострадали. Официальный представитель ведомства Хосейн Керманпур уточнил, что свыше 90% пострадавших - гражданские лица, включая женщин и детей.

Израильские удары, согласно официальным сообщениям, направлены на уничтожение ядерной и ракетной инфраструктуры Ирана. Операция, получившая название "Восстающий лев", включает атаки по объектам Корпуса стражей исламской революции, системам ПВО и предполагаемым ядерным объектам. Были поражены военные склады, центры управления и, по неподтверждённым данным, заводы двойного назначения в Тегеране, Исфахане и Мешхеде.

В ответ Иран развернул масштабную ракетно-дроновую кампанию. В ночь с 14 на 15 июня по территории Израиля были запущены десятки баллистических ракет и сотни беспилотников, что стало крупнейшей атакой на страну со времён войны с ХАМАС. Под удары попали Тель-Авив, Бат-Ям, Петах-Тиква, Хайфа и другие крупные города. В результате обстрелов в Израиле погибли не менее 16 человек, около 400 получили ранения, среди них - дети и пожилые. Тяжелее всего ситуация в Бат-Яме, где, по сообщениям местных властей, разрушены жилые дома и школы.

В Хайфе зафиксированы повреждения на нефтеперерабатывающем заводе, в Тель-Авиве - перебои в электроснабжении, связанные с попаданием ракет в узлы энергосистемы. Израильская электрическая компания сообщила о нарушении работы в центральных районах страны.

Израильские ВВС в ответ нанесли серию мощных ударов по ряду объектов в Иране, включая здание Министерства обороны в Тегеране и авиационную базу в Мешхеде. По сообщениям израильских СМИ, в ходе операции был уничтожен иранский авиазаправщик, а также несколько мобильных пусковых установок. Официальный Тегеран пока не подтверждает эти данные, однако не отрицает, что страна несёт "тяжёлые потери".

На фоне конфликта воздушное пространство над Ираном закрыто, в Израиле действует режим чрезвычайной готовности. Улицы многих городов опустели, жители проводят ночи в убежищах. Израильские военные утверждают, что им удалось перехватить около 90% запущенных по стране ракет и дронов.

Международная реакция не заставила себя ждать. Представители ЕС, ООН и Турции призвали стороны к немедленному прекращению боевых действий. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что действия направлены не только на устранение угрозы, но и могут привести к смене режима в Иране. Иран, в свою очередь, обвинил Израиль в агрессии и подчеркнул, что действия Тегерана - "законная самооборона".

США, при поддержке союзников, выразили озабоченность, но официально не участвуют в конфликте. При этом Пентагон привёл силы на Ближнем Востоке в состояние повышенной боевой готовности.

Ситуация остаётся крайне напряжённой. Удары наносятся с обеих сторон уже четвёртые сутки, и, несмотря на заявления о готовности к деэскалации, на практике наблюдается только расширение зоны боевых действий. Международные эксперты предупреждают о риске втягивания в конфликт третьих стран и возможном развитии полномасштабной войны в регионе.


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URL: https://www.vb.kg/447045
Теги:
Израиль, Иран, война
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