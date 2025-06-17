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В Астане подписан ряд соглашений между Кыргызстаном и Китаем

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров сегодня, 17 июня, в рамках рабочего визита в Республику Казахстан, встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином на полях саммита "Центральная Азия – Китай", в городе Астане. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, главы двух государств провели широкий обмен мнениями о состоянии и перспективах кыргызско-китайских отношений, углублении всестороннего и всеобъемлющего стратегического сотрудничества.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, приветствуя президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, отметил, что китайская сторона высоко ценит и поддерживает все усилия и стремления Кыргызстана, направленные на укрепление государственного суверенитета, наращивание собственного потенциала, обеспечение устойчивого социально-экономического развития и улучшение благосостояния народа.

В свою очередь, Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызская Республика придает особое значение отношениям с Китайской Народной Республикой.

"Мы искренне ценим достигнутый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, основанного на взаимном уважении, равноправии и добрососедстве", - сказал президент. Он подчеркнул, что государственный визит в Китай в феврале 2025 года стал важной вехой в истории двусторонних отношений. Был подписан целый ряд важных соглашений, которые уже начали приносить результаты.

Президент акцентировал, что Китай является одним из главных инвестиционных партнеров Кыргызстана. Он, с удовлетворением, отметил начало строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан".

Затрагивая тему многостороннего сотрудничества, Президент подчеркнул плодотворное взаимодействие двух стран во многих международных площадках.

Стороны подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению кыргызско-китайского стратегического партнерства, подчеркнув важность взаимного доверия, уважения и совместных усилий на благо народов двух стран.

Так, по итогам встречи подписан ряд документов:

- Обменное письмо между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Китайской Народной Республики о реализации проекта "Обеспечение специализированной техникой подразделения Службы водных ресурсов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики";

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики и Государственным комитетом по развитию и реформам Китайской Народной Республики о совместном создании Центра сотрудничества по применению искусственного интеллекта между Китаем – государством Шанхайской организации сотрудничества (Кыргызская Республика);

- Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере перерабатывающей промышленности между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и Министерством промышленности и информатизации Китайской Народной Республики;

- Соглашение о сотрудничестве в области пограничного здравоохранения и карантина между Министерством здравоохранения Кыргызской Республики и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики;

- Меморандум о сотрудничестве между Кыргызским национальным информационным агентством "Кабар" и Медиакорпорацией Китая;

- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области новостей между Издательским домом "Слово Кыргызстана" Кыргызской Республики и Информационным агентством "Синьхуа" Китайской Народной Республики.


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URL: https://www.vb.kg/447102
Теги:
Казахстан, Китай, Си Цзиньпин, сотрудничество, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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