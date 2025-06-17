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В 2024 году Счётная палата провела 88 проверок

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Жогорку Кенешу был представлен годовой отчёт о деятельности Счётной палаты Кыргызской Республики за 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Документ одобрен парламентским Комитетом по бюджету, экономической и фискальной политике и направлен на рассмотрение общего заседания.

Согласно отчёту, за прошедший год Счётная палата провела 88 аудиторских мероприятий, в ходе которых были выявлены финансовые нарушения на сумму 13,1 миллиарда сомов. Из них 10 миллиардов (76,3%) восстановлены. Основные проблемы связаны с нецелевым использованием бюджетных средств, незаконными расходами, некорректным бухгалтерским учётом и неэффективным управлением государственной собственностью.

Проверки охватили 1 848 объектов, включая:

1 150 бюджетных учреждений;

351 хозяйствующий субъект;

339 организаций, финансируемых из местных бюджетов;

8 иных структур.

Председатель Счётной палаты Алмазбек Акматов отметил, что итоги свидетельствуют об эффективности контрольной работы и росте ответственности со стороны государственных органов.

В отчёте также содержатся предложения по укреплению финансовой дисциплины, улучшению управления и повышению прозрачности в расходовании государственных средств.


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URL: https://www.vb.kg/447109
Теги:
аудит, Кыргызстан, Счетная палата
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