Правовое заявление о военной агрессии израильского режима против Тегерана и других городов Исламской Республики Иран и злоупотреблении международными институтами для легитимации насилия и ослабления прав Ирана

Рано утром в пятницу, 13 июня 2025 года, сионистский оккупационный режим начал воздушные и ракетные атаки на столицу Исламской Республики Иран город Тегеран и несколько других городов страны. После этой вопиющей агрессии несколько мирных жителей, включая детей, погибли, а десятки других получили ранения. Гражданские сооружения, жилые дома, общественные места и жизненно важная инфраструктура страны также подверглись нападению и были уничтожены.

Это нападение является явным и вопиющим нарушением пункта 4 статьи 2 Устава ООН, который запрещает любую угрозу силой или её применение в международных отношениях, за исключением исключительных случаев самообороны (статья 51 Устава) или с прямого разрешения Совета Безопасности. Предпринятые действия не только не имеют никакой санкции Совета Безопасности, но и не могут быть оправданы как самооборона в соответствии с любыми существующими правовыми рамками.

Это военное нападение является нарушением территориальной целостности и независимости государства-члена ООН и явным примером акта агрессии, как определено в определении агрессии, принятом Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция 3314), и как преступление агрессии в статье 8-бис Римского статута Международного уголовного суда.

Учитывая прямое и неизбирательное нападение на гражданских лиц и гражданские районы, это нападение также нарушает основополагающие принципы международного гуманитарного права, включая принципы различия, соразмерности и предосторожности, и поэтому может считаться примером военного преступления.

Иран и мирная ядерная программа: реальность против пропаганды

Вопреки политическим и предвзятым нарративам, ядерная программа Исламской Республики Иран всегда осуществлялась в рамках международного права, особенно обязательств, вытекающих из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Иран неоднократно осуществлял техническое сотрудничество, проводил обширные инспекции и обеспечивал полную прозрачность в отношении своей мирной деятельности, особенно в рамках соглашения СВПД. Ни одно беспристрастное и специализированное учреждение до сих пор не предоставило достоверных доказательств того, что ядерная программа Ирана перенаправляется на военные цели.

Переговоры вместо конфликта: Иран и статья 33 Устава ООН

За последние годы, несмотря на угрозы, санкции и внешние провокации, Иран не отклонялся от пути дипломатии и всегда использовал мирные средства для разрешения споров на основе статьи 33 Устава ООН. Иран вступил в многосторонние переговоры добросовестно и, даже после незаконного выхода США из СВПД, неоднократно заявлял о своей готовности вернуться к соглашению и продолжить путь мира. В таких обстоятельствах оправдание военного нападения на Иран является не только незаконным, но и провокационным актом против мира во всём мире.

МАГАТЭ и нарушение нейтралитета его высокопоставленным должностным лицом

К сожалению, веские доказательства и косвенные улики показывают, что высокопоставленное должностное лицо Международного агентства по атомной энергии злоупотребило своим профессиональным и правовым положением в соответствии с политическими интересами некоторых правительств, особенно сионистского режима, и передало секретную и конфиденциальную информацию, которая была предоставлена Агентству в форме технического сотрудничества Ираном, израильским разведывательным службам. Это действие не только противоречит институциональному нейтралитету Агентства и его профессиональным обязательствам в соответствии с его Уставом, но и представляет собой угрозу безопасности других государств-членов.

В соответствии с этим, мы напоминаем о следующих правовых обязанностях государств, международных организаций, региональных организаций и граждан:

1. Обязанности международных организаций:

Совет Безопасности ООН должен, в соответствии со статьёй 39 Устава, определить этот акт как акт агрессии и нарушение международного мира и безопасности и принять меры для прекращения агрессии, выявления виновных и принятия обязательных мер.

В случае неспособности или молчания Совета Безопасности Генеральная Ассамблея ООН должна созвать чрезвычайную сессию в соответствии с резолюцией "Единство ради мира" (резолюция 377 A) и, на основе консенсуса государств, призвать к коллективным действиям.

Генеральный секретарь ООН обязан, в соответствии со статьёй 99 Устава, привлечь внимание Совета Безопасности к этому кризису и начать юридическое документирование этого нападения, создав комиссию по установлению фактов.

Совет по правам человека ООН обязан создать независимую международную комиссию по установлению фактов и использовать все свои средства для защиты прав человека и противодействия их нарушениям сионистским режимом.

2. Обязанности государств:

Все государства-члены ООН должны воздерживаться от любой поддержки, прямой или косвенной помощи или даже молчания относительно этой агрессии, поскольку в соответствии с установленными принципами международного права помощь государству-агрессору запрещена.

Государства должны принять политические, дипломатические, экономические и даже целевые санкции против израильского режима, чтобы предотвратить повторение таких атак.

Государства-участники Римского статута обязаны преследовать виновных в этой атаке как виновных в международных преступлениях.

3. Обязанности региональных организаций:

Европейский союз как институт, приверженный сохранению прав человека, мира и Устава ООН, должен прекратить применять двойные стандарты в отношении нарушения мира и занять правовую позицию против этого акта агрессии.

Организация исламского сотрудничества (ОИС) должна созвать срочное заседание на уровне министров иностранных дел и принять резолюцию, призывающую к серьёзному ответу со стороны международных институтов, поддержке жертв и использованию правовых средств для преследования лиц, ответственных за это преступление.

Африканский союз, Лига арабских государств и ОЭС также обязаны заявить чёткую позицию и предпринять скоординированные действия на региональном уровне.

4. Обязанности граждан мира:

Граждане западных стран, особенно США, Великобритании, Германии и Франции, правительства которых прямо или косвенно поддерживают израильский режим, должны потребовать прекращения поддержки этого режима посредством гражданских протестов, написания писем, судебных жалоб и давления на парламентариев.

Американские граждане должны заставить своё правительство вернуться на путь мира, гуманности и уважения международного права вместо поддержки войны и отправки оружия.

Страны исламского мира также должны через общественные, академические, культурные и медийные учреждения проявить солидарность и единство перед лицом этой агрессии, не молчать, а принять меры по повышению осведомлённости, поддержке жертв и потребовать действий от своих правительств.

Активисты по правам человека, НПО и учёные должны пробудить общественное сознание мира к опасности безнаказанности за это преступление, документируя и анализируя это нападение через юридические и медийные каналы.

5. Обязанности Исламской Республики Иран:

Исламская Республика Иран имеет право на законную оборону в соответствии со статьёй 51 Устава Организации Объединённых Наций.

Иранское правительство должно собрать юридическую, визуальную и техническую документацию этого нападения и представить её в международные институты, включая Совет Безопасности, Совет по правам человека, Генерального секретаря ООН и Международный уголовный суд.

Также Иран может использовать юрисдикцию Международного суда (МС) для подачи иска против израильского режима за грубые нарушения принципов международного права.

Заключение

Мы подчёркиваем, что военная агрессия против территории Исламской Республики Иран является не только нападением на независимую страну, но и явным нападением на основы международного правопорядка, принцип неприменения силы и человеческое достоинство.

Международное сообщество должно отказаться от двойных стандартов, политизации и безразличия к жертвам Востока и Юга мира и громко выступить в защиту универсальных принципов международного права.

Молчание сегодня означает легитимацию агрессии. Завтра это молчание может дорого обойтись всем.