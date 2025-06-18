Кубок Кыргызстана-2025: Определились участники 1/4 финала

17 июня состоялись четыре захватывающих поединка стадии 1/8 финала розыгрыша Кубка Кыргызстана-2025 по футболу.

"Нефтчи" - "Узген" - 0:2

Команда "Узген" сотворила сенсацию, выбив "Нефтчи" на его же поле. Победу гостям принесли точные удары Кушакова на 38-й минуте и Ырысбекова на 49-й. Главным арбитром встречи выступил Зайниддин Алимов. Матч прошёл на стадионе "Нефтчи" в Кочкор-Ате.

"Алга" - "Кыргыз Алтын" - 3:0

Бишкекчане уверенно разобрались с соперником благодаря дублю Эмилбекова (17', 82') и голу Алижанова (53'). Несмотря на удаление Ишенбек уулу на 38-й минуте, "Алга" доминировала весь матч. Судил игру Нурзатбек Абдыкадыров. Матч состоялся на стадионе "Алга" в Бишкеке.

"Талант" - "Барс" - 2:1

В напряжённой борьбе команда из Беш-Кунгея сумела вырвать победу. "Барс" открыл счёт усилиями Мусабекова (27'), но хозяева ответили голами Абдукаимова (52') и Мурзакова (57'). Главным судьёй матча стал Эрланбек Осмонов. Встреча прошла на "Достук Арене".

"Дордой" - "Абдыш-Ата" - 2:2

В центральной игре дня соперники устроили настоящее шоу. За "Дордой" отличились Мамыралиев (15') и Абилов (63'), за гостей - Камолов (20') и Талович (46'). Исход встречи решился в серии пенальти, где сильнее оказался "Дордой" - 5:3. Лучшим игроком признан голкипер Александр Мищенко. Главный арбитр - Урмат Баялиев. Игра прошла на "Нитро Арене" в Канта.

Таким образом, в 1/4 финала Кубка Кыргызстана-2025 выходят: "Озгон", "Алга", "Талант" и "Дордой".