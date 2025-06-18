Кыргызстан на ПМЭФ-2025 презентовал "крипту" и рассказал про майнеров

В Кыргызстане благоприятная нормативно правовая база для активности в области виртуальных активов. Государством создана госкриптобиржа, готовится к выпуску стейблкоин КР. Его 100% акционером является Минфин. Кроме того, идёт активная работа по внедрению национального цифрового сома, в закон внесли изменения, чтобы устранить барьеры для развития этого сектора. Об этом на площадке "Кыргызстан-Россия" в рамках ПМЭФ-2025 заявил зампредседателя, Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком КР Марат Пирназаров, передает корреспондент VB.KG.

По его словам, в этом секторе в 2023 году с привлечением международных экспертов удалось провести национальную оценку рисков.

"По итогам утвержден соответствующий план мер для его прозрачности, удалось сделать его менее рискованным и понятным для всех. Также усилены требования к системе внутреннего контроля в рамках законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности, легализации преступной деятельности и отмыванию средств. Определен и порядок осуществления сделок с виртуальными активами, требования к участникам, учредителям и должностным лицам, занимающимся этой сферой", - пояснил представитель Госфиннадзора КР.

Замглавы ведомства сообщил, что в настоящее время на виртуальном рынке есть несколько видов активности: криптобиржа, операторы торгов, операторы обмена, майнеры и эмитенты, которые выпускают виртуальные активы. 2024-ый год показал, что рост объемов операций достиг 566 млрд сомов или порядка $7-8 млрд. За январь – май этого года показатель достиг 584 млрд сомов. То есть, рынок растет достаточно динамично.

"В республике создана государственная платформа для анализа транзакций. Это сделано, прежде всего, для обеспечения прозрачности и законности цифровых операций. Плюс через эту платформу сейчас идет процесс создания майнинг-пула, чтобы взаимодействовать с майнерами. И, конечно же, это живой диалог непосредственно с участниками рынка. В целом рынок виртуальных активов Кыргызстана открыт для всех. Мы его позиционируем, как будущую международную площадку, на которой могут совершаться операции абсолютно из всех точек мира. Для этого мы принимаем решения, направленные на удаленную индикацию клиентов. Это дает возможность совершать операции без физического присутствия на территории Кыргызстана", - добавил Пирназаров.

Российский бизнес в области виртуальных активов также пригласили к сотрудничеству с Кыргызстаном в криптосфере.