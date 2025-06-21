В Кыргызстане пройдет велогонка Apricot Gravel&MTB Marathon Race-2025

Сегодня, 21 июня 2025 года, в Ысык-Атинском районе Чуйской области состоится велогонка Apricot Gravel&MTB Marathon Race-2025. Организаторы сообщили, что спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 92 километра.

Старт гонки запланирован на 10:00 утра, выдача стартовых номеров пройдет с 8:00 до 9:30. Церемония награждения начнется в 14:00, а завершение соревнований ожидается к 16:00. Участникам установлен лимит времени в 5 часов.

Велогонка обещает стать ярким спортивным событием и привлечь любителей активного образа жизни и экстремального велоспорта.

Подробности и регистрация доступны на официальном сайте организаторов: velosport.kg.