Погода
$ 87.19 - 87.64
€ 100.02 - 101.02

В Бишкеке прошел показ кыргызских элечеков этнодизайнера Асель Калкановой

81  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Этнодизайнер Асель Калканова представила удивительные модели, демонстрируя разнообразие элечека и раскрывая его исторические корни. "Головной убор говорил, откуда женщина родом, о ее социальном статусе. По вышивке и украшениям элечека было понятно, богатая она или бедная. В общем, это была своего рода визитная карточка человека", - сказала известный дизайнер богатейшей коллекции элечеков Асель Калканова.

Такого количества гостей, пожалуй, еще не было как на последнем, просто грандиозном показе головных уборов кыргызских женщин. Красота, стиль, гармония вызвали у всех прекрасное чувство - сопричастности со страной, с ее историей. На ярком этнопразднике, а именно так можно назвать прошедший показ, было немало и представителей посольств разных стран. И, судя по их восторженным лицам, у них остались сильные впечатления от красоты национальной одежды кыргызских женщин.

- Я рад приветствовать всех сегодня на этом вечере. Праздник красоты и моды – это праздник духа, памяти и идентичности, - очень точно отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Кыргызстане Шандор Дороги. – Мы собрались здесь, чтобы вместе увидеть богатую палитру кыргызской культуры через национальную одежду. Сегодняшний показ – это продолжение нашего сотрудничества с Асель Калкановой. Два года назад посольство с радостью поддержало ее инициативу. В посольстве прошли мероприятия, посвященные истории кыргызских элечеков.

Для нас большая честь быть партнерами этого вдохновляющего вечера. Венгрия, как и Кыргызстан, глубоко чтит свои корни. Особое отношение к культуре, как ко всему венгерскому, начало формироваться у нас еще в 19 веке, в эпоху пробуждения. В нашем обществе мы придаем особое значение сохранению культурного наследия – от языка и архитектуры до ремесел и народной музыки. Национальные ценности Венгрии называются Хунгарикум. Эти уникальные явления – будь-то венгерский танец Чардаш, венгерская кухня или достижения выдающихся людей и их изобретения – все, что неразрывно связано с образом жизни, традициями и культурой венгерского народа, делает Венгрию Венгрией.

Как подчеркнул господин Дороги, народ живет, пока жива его культура.

- Мы с радостью отмечаем бережное отношение кыргызского народа к своему культурному наследию. Именно поэтому посольство поддержало этнодизайнера Асель Калканову, которая много лет занимается изучением и бережным сохранением кыргызских традиций и культуры, а также их популяризацией, - сказал посол Венгрии.

Национальный костюм – это язык без слов. Он рассказывает о роде, истории народа, его душе. Кыргызская одежда – изысканная, практичная, наполненная символами, словно ожившая летопись народа. Мы искренне восхищаемся вековыми традициями кыргызского народа, которые полны силы и достоинства. Поддерживая такие мероприятия, мы поддерживаем не просто моду или традиции, мы поддерживаем уважение и взаимопонимание между народами Венгрии и Кыргызстана. Знакомясь с культурой друг друга, мы строим прочный мостик дружбы, - подчеркнул Шандор Дороги.

Асель Калканова также подчеркнула важность изучения и сохранения национального головного убора. По словам мастера, ее работа - это не только модный показ, но и своеобразная миссия по сохранению и передаче традиций. Она показала несколько способов наматывания традиционных головных уборов, у каждого из них свои особенности и значение. Как убедились зрители, которые с огромным вниманием наблюдали за уникальным действом и старались запечатлеть его на фото, повязывание элечека требовало особого мастерства и времени. Это - не просто процесс, а, можно сказать, целый ритуал. Причем этнодизайнер делала это с такой любовью, что подумалось о том, насколько для человека важно его дело.

Каждый элечек был по-своему неотразим – с вышивкой, символизирующей семейное счастье, с серебряными украшениями, оберегающими от злых духов. И, видимо, не случайно наши дизайнеры используют сегодня элементы элечека в современных коллекциях, поскольку это не только красиво, но и придает одежде шарм, неповторимость.

Как сказала молодой дизайнер Динара Мамбетова, присутствующая на показе, "несмотря на изменения времени, главное в элечеке остаётся неизменным – его смысл. Он напоминает нам о том, что у кочевников действительно ничего не было просто так. В нём отражается философия жизни, где каждое решение, вещь и обряд имели своё предназначение, глубокий смысл и связь между поколениями".

После показа зрители долго и с восторгом аплодировали Асель Калкановой, выражали благодарность сотрудникам посольства Венгрии и, в частности послу господину Шандору Дороги, за поддержку в проведении этого поистине незабываемого праздника, за глубокое почитание культуры Кыргызстана.

Напомним, что национальный женский головной убор элечек был внесен в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Решение о включении элечека в список было принято единогласно на 18-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия. Это подтверждение высокой ценности и уникальности этого элемента кыргызской культуры.

Внесение элечека в список ЮНЕСКО по сути является важной вехой в сохранении и популяризации кыргызской культуры. Оно помогает привлечь внимание к этому уникальному головному убору и сохранить его для будущих поколений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447266
Теги:
дизайн, Венгрия, культура, посол, история, женщины, ЮНЕСКО
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  