В Бишкеке прошел показ кыргызских элечеков этнодизайнера Асель Калкановой

Этнодизайнер Асель Калканова представила удивительные модели, демонстрируя разнообразие элечека и раскрывая его исторические корни. "Головной убор говорил, откуда женщина родом, о ее социальном статусе. По вышивке и украшениям элечека было понятно, богатая она или бедная. В общем, это была своего рода визитная карточка человека", - сказала известный дизайнер богатейшей коллекции элечеков Асель Калканова.

Такого количества гостей, пожалуй, еще не было как на последнем, просто грандиозном показе головных уборов кыргызских женщин. Красота, стиль, гармония вызвали у всех прекрасное чувство - сопричастности со страной, с ее историей. На ярком этнопразднике, а именно так можно назвать прошедший показ, было немало и представителей посольств разных стран. И, судя по их восторженным лицам, у них остались сильные впечатления от красоты национальной одежды кыргызских женщин.

- Я рад приветствовать всех сегодня на этом вечере. Праздник красоты и моды – это праздник духа, памяти и идентичности, - очень точно отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Кыргызстане Шандор Дороги. – Мы собрались здесь, чтобы вместе увидеть богатую палитру кыргызской культуры через национальную одежду. Сегодняшний показ – это продолжение нашего сотрудничества с Асель Калкановой. Два года назад посольство с радостью поддержало ее инициативу. В посольстве прошли мероприятия, посвященные истории кыргызских элечеков.

Для нас большая честь быть партнерами этого вдохновляющего вечера. Венгрия, как и Кыргызстан, глубоко чтит свои корни. Особое отношение к культуре, как ко всему венгерскому, начало формироваться у нас еще в 19 веке, в эпоху пробуждения. В нашем обществе мы придаем особое значение сохранению культурного наследия – от языка и архитектуры до ремесел и народной музыки. Национальные ценности Венгрии называются Хунгарикум. Эти уникальные явления – будь-то венгерский танец Чардаш, венгерская кухня или достижения выдающихся людей и их изобретения – все, что неразрывно связано с образом жизни, традициями и культурой венгерского народа, делает Венгрию Венгрией.

Как подчеркнул господин Дороги, народ живет, пока жива его культура.

- Мы с радостью отмечаем бережное отношение кыргызского народа к своему культурному наследию. Именно поэтому посольство поддержало этнодизайнера Асель Калканову, которая много лет занимается изучением и бережным сохранением кыргызских традиций и культуры, а также их популяризацией, - сказал посол Венгрии.

Национальный костюм – это язык без слов. Он рассказывает о роде, истории народа, его душе. Кыргызская одежда – изысканная, практичная, наполненная символами, словно ожившая летопись народа. Мы искренне восхищаемся вековыми традициями кыргызского народа, которые полны силы и достоинства. Поддерживая такие мероприятия, мы поддерживаем не просто моду или традиции, мы поддерживаем уважение и взаимопонимание между народами Венгрии и Кыргызстана. Знакомясь с культурой друг друга, мы строим прочный мостик дружбы, - подчеркнул Шандор Дороги.

Асель Калканова также подчеркнула важность изучения и сохранения национального головного убора. По словам мастера, ее работа - это не только модный показ, но и своеобразная миссия по сохранению и передаче традиций. Она показала несколько способов наматывания традиционных головных уборов, у каждого из них свои особенности и значение. Как убедились зрители, которые с огромным вниманием наблюдали за уникальным действом и старались запечатлеть его на фото, повязывание элечека требовало особого мастерства и времени. Это - не просто процесс, а, можно сказать, целый ритуал. Причем этнодизайнер делала это с такой любовью, что подумалось о том, насколько для человека важно его дело.

Каждый элечек был по-своему неотразим – с вышивкой, символизирующей семейное счастье, с серебряными украшениями, оберегающими от злых духов. И, видимо, не случайно наши дизайнеры используют сегодня элементы элечека в современных коллекциях, поскольку это не только красиво, но и придает одежде шарм, неповторимость.

Как сказала молодой дизайнер Динара Мамбетова, присутствующая на показе, "несмотря на изменения времени, главное в элечеке остаётся неизменным – его смысл. Он напоминает нам о том, что у кочевников действительно ничего не было просто так. В нём отражается философия жизни, где каждое решение, вещь и обряд имели своё предназначение, глубокий смысл и связь между поколениями".

После показа зрители долго и с восторгом аплодировали Асель Калкановой, выражали благодарность сотрудникам посольства Венгрии и, в частности послу господину Шандору Дороги, за поддержку в проведении этого поистине незабываемого праздника, за глубокое почитание культуры Кыргызстана.

Напомним, что национальный женский головной убор элечек был внесен в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Решение о включении элечека в список было принято единогласно на 18-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия. Это подтверждение высокой ценности и уникальности этого элемента кыргызской культуры.

Внесение элечека в список ЮНЕСКО по сути является важной вехой в сохранении и популяризации кыргызской культуры. Оно помогает привлечь внимание к этому уникальному головному убору и сохранить его для будущих поколений.