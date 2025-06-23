США нанесли удары по Ирану. Как реагируют в арабских странах и мире

Мнения в мире о том, как относиться к американским ударам по Ирану предсказуемо разделились. В странах, традиционно критикующих США, и в арабском мире ночные удары по иранским ядерным объектам вызвали резкую критику. А вот традиционные союзники США на мировой арене - Япония, Австралия, Новая Зеландия - тоже призывали к миру и переговорам, но высказывались в адрес действий Америки намного мягче, зато подчеркивали опасность, исходящую от Ирана.

Премьер-министр Израиля заявил, что это решение стало поворотным моментом в истории, который может помочь Ближнему Востоку вступить в новую эру мира и процветания.

"В истории будет записано, что президент Трамп действовал, чтобы лишить самый опасный режим в мире самого опасного оружия в мире", - сказал Нетаньяху в своем обращении, добавив, что атаки продемонстрировали, что "Америка действительно не имеет себе равных".

Он также обратился к израильтянам, заявив, что его обещание уничтожить ядерные объекты Ирана было "выполнено".

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил: "Ирану ни в коем случае нельзя позволить разработать ядерное оружие, и США приняли меры для снижения этой угрозы". Стармер призвал Иран вернуться за стол переговоров и найти дипломатическое решение конфликта.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что "США приняли меры для снижения угрозы, которую это представляло бы для мирового сообщества". Он вновь подчеркнул, что Иран "никогда не должен обладать ядерным оружием", и призвал страну "проявить сдержанность и найти дипломатическое решение для урегулирования кризиса".

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кайя Каллас призвала все стороны вернуться за стол переговоров, после того как американские войска нанесли удары по трем иранским ядерным объектам.

"Нельзя допустить, чтобы Иран разработал ядерное оружие. Я призываю все стороны отступить, вернуться за стол переговоров и предотвратить дальнейшую эскалацию", - говорится в сообщении на сайте Каллас в соцсети X.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети Х: "Иран никогда не должен получить бомбу. В условиях нового пика напряженности на Ближнем Востоке приоритетом должна быть стабильность. И соблюдение международного права имеет решающее значение".

"Сейчас настал момент для Ирана приступить к поиску надежного дипломатического решения. Переговорный стол - единственное место, где можно положить конец этому кризису", говорится в ее сообщении.

"Франция убеждена, что для окончательного урегулирования этого вопроса необходимо достичь согласованного решения в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия", - написал в Х министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Петерс заявил: "Продолжающиеся военные действия на Ближнем Востоке вызывают крайнюю озабоченность, и крайне важно избежать дальнейшей эскалации. Новая Зеландия решительно поддерживает усилия, направленные на дипломатическое урегулирование. Мы призываем все стороны вернуться за стол переговоров. Дипломатия приведет к более прочному урегулированию, чем дальнейшие военные действия".

Решительное осуждение

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал произошедшее опасной эскалацией и прямой угрозой международному миру и безопасности.

"Растет риск того, что этот конфликт может быстро выйти из-под контроля, что приведет к катастрофическим последствиям для гражданского населения, региона и всего мира", - заявил он и призвал страны-члены ООН помочь в деэскалации конфликта, чтобы "избежать спирали хаоса". "Военного решения не существует. Единственный путь вперед - это дипломатия. Единственная надежда - это мир", - заключил он.

Осудили действия США также и страны-противники Америки, которые традиционно критикуют каждый ее шаг, в том числе Куба и Венесуэла. "Эта агрессия серьезно нарушает Устав ООН и международное право и ввергает человечество в кризис с необратимыми последствиями", - написал в соцсети X президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Гил написал в телеграме: "Венесуэла осуждает военную агрессию США против Ирана и требует немедленного прекращения военных действий. Боливарианская Республика Венесуэла решительно и категорически осуждает бомбардировку, проведенную вооруженными силами США".

"Безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право, Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, который ранее однозначно квалифицировал подобные акции как недопустимые", - заявил МИД России.

"Вызывает особую тревогу, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН", - добавили в МИДе.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи ранее сказал, что рассчитывает в понедельник провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

"Я еду в Москву сегодня, и завтра утром у меня встреча с президентом Путиным. Россия - друг Ирана, и у нас стратегическое партнерство. Мы всегда консультируемся друг с другом и координируем наши позиции. Завтра у меня будут серьезные консультации с президентом России, и мы продолжим работать друг с другом", - сказал министр.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что "решительно осуждает" удары США по ядерным объектам Ирана, добавив, что они "усугубляют напряженность на Ближнем Востоке".

"Китай призывает все стороны конфликта, особенно Израиль, как можно скорее прекратить огонь", - говорится в заявлении министерства.

Президент Чили Габриэль Борис также назвал действия США незаконными. "Чили осуждает это нападение США, - написал он в X. - Наличие силы не дает права использовать ее в нарушение правил, которые мы, как человечество, установили для себя. Даже если вы - Соединенные Штаты".

Реакция в арабском мире

Страны арабского мира в основном осуждают бомбардировку Ирана со стороны США и призывают к прекращению эскалации. При этом и в арабском мире у Америки тоже достаточно много союзников.

Саудовская Аравия, которая имеет прочные связи с США в области безопасности и является одним из ближайших союзников США в регионе, заявила, что осуждает "нарушение суверенитета Ирана и подчеркивает необходимость сдержанности", призывая международное сообщество "удвоить усилия в этих чрезвычайно деликатных обстоятельствах для достижения политического решения".

Бахрейн, где находится крупная военно-морская база США, после эскалации конфликта распорядился, чтобы большинство государственных служащих работали из дома до дальнейшего уведомления.

Ирак, на территории которого также находятся американские базы, выразил "глубокую озабоченность и решительное осуждение" нападений, заявил правительственный представитель Басим Алавади, назвав их "серьезной угрозой миру и безопасности на Ближнем Востоке".

Оман, который выступал посредником в переговорах по ядерной программе между Вашингтоном и Тегераном, решительно осудил удары США по ядерным объектам в Иране.

Министерство иностранных дел Катара предупредило, что нынешняя "опасная напряженность приведет к катастрофическим последствиям на региональном и международном уровнях". Ведомство заявило, что "надеется, что все стороны проявят мудрость и сдержанность в это время".

Египет предупредил об "опасности погружения региона в еще больший хаос и напряженность", подчеркнув, что "политические решения и дипломатические переговоры, а не военное решение, являются единственным выходом из кризиса".

Президент Ливана Жузеф Аун заявил, что "бомбардировка иранских ядерных объектов повышает уровень опасений по поводу эскалации напряженности, которая может угрожать безопасности и стабильности в более чем одном регионе и стране".

Член Политического бюро хуситов Мохаммед аль-Бухейти в интервью телеканалу "Аль-Джазира" заявил, что "ответ США - это вопрос времени", приводит его слова израильский ресурс Ynet.

"Мы будем реагировать на любую агрессию, направленную против нас или любой исламской страны. Арабские и исламские народы должны действовать, потому что США хотят изменить весь Ближний Восток, - заявил аль-Бухейти. - Иран не просил нас вмешиваться, и мы не будем ждать, пока они попросят нас действовать".

По его мнению, "американская агрессия против Ирана представляет собой опасную эскалацию и прямую угрозу региональной и международной безопасности и миру. Мы заявляем о своей поддержке Ирана".

В том же духе высказались и другие спонсируемые Ираном группировки, в частности представитель ХАМАС заявил: "Агрессия США против Ирана является опасной эскалацией, слепым подчинением повестке оккупантов и явным нарушением международного права. Мы заявляем о нашей солидарности с Ираном, его руководством и народом и полностью уверены в способности Ирана защитить свой суверенитет".

Источник: ВВС