Иран атаковал американскую базу в Катаре

Государственное телевидение Ирана сообщило о начале операции против американской базы Аль-Удейд в Катаре.

Это крупнейшая на Ближнем Востоке авиабаза США. На ней размещен оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил (CENTCOM), сообщает РИА новости.

Операция носит название "Хорошая весть о победе", Тегеран проводит ее против баз Соединенных Штатов в Катаре и Ираке, передает агентство Tasnim.

В ночь с 23 по 24 июня Иран осуществил ракетную атаку против базы Аль-Удейд в ответ на американские удары по исламской республике.

США в ночь на воскресенье, 22 июня, нанесли удары по трем иранским ядерным объектам - в Натанзе, Фордо и Исфахане. Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Израилем и Ираном. В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию "Правдивое обещание - 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день.

ВС Ирана сообщили, что ни при каких обстоятельствах не оставят нарушение территориальной целостности и безопасности страны без ответа.

Тегеран использовал столько же ракет для удара по базе США в Катаре, сколько Вашингтон для ударов по иранским ядерным объектам.

Иран скоординировал ракетный удар по базе Соединенных Штатов с властями Катара и заранее предупредил о нем, чтобы избежать жертв, сообщила NYT со ссылкой на чиновников.

Иран за несколько часов до атак уведомил о них США через два дипломатических канала, передает Reuters.

Тегеран не атаковал Катар как государство, целью была исключительно база США, уточнил источник в сфере безопасности Ирана.

Сильные взрывы раздались в катарской столице Дохе и ее пригородах.

Белый дом и Пентагон осведомлены и внимательно следят за потенциальными угрозами американской базе ВВС в Катаре.

Катар решительно осудил удары по базе США в пригороде Дохи.

В Совбезе Ирана заверили, что они не представляют угрозы для эмирата, Тегеран надеется сохранить теплые отношения с Дохой. Там назвали атаку успешной.

Доха оставляет за собой право ответа на действия Ирана.

ОАЭ осудили атаку Тегерана.

Катарские системы ПВО смогли отбить атаку на базу США Аль-Удейд.

Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и раненых. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.

Пентагон подтвердил, что военную базу в Катаре атаковали ракетами малой и средней дальности. Пострадавших среди американского персонала нет.

По предварительным оценкам, они не попали по целям, утверждает CNN со ссылкой на американского чиновника.

Дональд Трамп не хочет активизации боевых действий на Ближнем Востоке, но готов усилить участие Соединенных Штатов, если потребуется, утверждает CNN со ссылкой на чиновника.

Иранский Press TV утверждает, что по меньшей мере три ракеты поразили базу в Катаре.

Посольство США в Катаре призвало американцев укрыться в убежищах.

Министр обороны Ирана Амир Насирзаде провел телефонный разговор с российским коллегой Андреем Белоусовым и заявил, что Тегеран и Москва могут предпринять усилия для "мира и стабильности" на Ближнем Востоке.

Российские дипмиссии работают круглосуточно, чтобы вернуть граждан из стран в зоне конфликта Ирана и Израиля.