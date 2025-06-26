В Кыргызстане расширяются права частных судебных экспертов

В Кыргызстане проводится реформа законодательства в сфере судебно-экспертной деятельности, направленная на обновление нормативной базы и повышение качества проведения экспертиз. Закон "О судебно-экспертной деятельности" охватывает вопросы расширения полномочий негосударственных судебных экспертов и организаций, а также вводит новые понятия и институты. Об этом сообщает пресс-служба Минюста КР.

Согласно обновлениям в законе, физические лица с сертификатом компетентности получают возможность заниматься судебно-экспертной деятельностью индивидуально, без обязательной привязки к организациям.

Также вводятся определения методики и метода судебно-экспертного исследования, а также процедуры валидации - оценки пригодности применяемых методов. Эти изменения направлены на стандартизацию процессов и повышение объективности выводов экспертов.

Предусмотрено создание Палаты судебных экспертов Кыргызской Республики - профессионального сообщества, объединяющего негосударственных экспертов. Палата будет заниматься координацией деятельности, повышением квалификации, этическим контролем и взаимодействием с государственными органами.

Членство в Палате является обязательным для всех негосударственных экспертов. Аккредитация негосударственных судебно-экспертных организаций становится добровольной и нацелена на подтверждение соответствия стандартам качества. Это направлено на развитие частного сектора экспертизы без излишних административных барьеров.

Расширяются права частных судебных экспертов, разрешая им проводить все виды экспертиз, кроме связанных с наркотиками, психотропными веществами и взрывчатыми веществами.

Определены требования к профессиональной подготовке экспертов: наличие высшего образования, специальная подготовка, регулярное подтверждение квалификации через экспертно-квалификационные комиссии с периодичностью раз в пять лет.

Законопроект был разработан в рамках дебюрократизации и принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики в трех чтениях.