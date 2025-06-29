Жоэл Кожо может вернуться в чемпионат Узбекистана

Нападающий сборной Кыргызстана по футболу Жоэл Кожо может перейти в аренду в один из клубов Узбекистана, сообщает Prosports.kz.

В настоящее время Кожо выступает за иранский клуб "Эстегляль", который готов отпустить игрока этим летом. Основным претендентом на аренду форварда называют действующего чемпиона Узбекистана - "Насаф", который в текущем сезоне примет участие в Лиге чемпионов Азии.

Ранее Жоэл Кожо уже играл в чемпионате Узбекистана, проведя сезоны в Первой лиге и Суперлиге за самаркандское "Динамо".

В прошлом сезоне "Эстегляль" занял 8-е место в чемпионате и не смог защитить титул чемпиона, но выиграл Кубок страны.