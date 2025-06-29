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Жоэл Кожо может вернуться в чемпионат Узбекистана

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- Самуэль Деди Ирие
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Нападающий сборной Кыргызстана по футболу Жоэл Кожо может перейти в аренду в один из клубов Узбекистана, сообщает Prosports.kz.

В настоящее время Кожо выступает за иранский клуб "Эстегляль", который готов отпустить игрока этим летом. Основным претендентом на аренду форварда называют действующего чемпиона Узбекистана - "Насаф", который в текущем сезоне примет участие в Лиге чемпионов Азии.

Ранее Жоэл Кожо уже играл в чемпионате Узбекистана, проведя сезоны в Первой лиге и Суперлиге за самаркандское "Динамо".

В прошлом сезоне "Эстегляль" занял 8-е место в чемпионате и не смог защитить титул чемпиона, но выиграл Кубок страны.


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URL: https://www.vb.kg/447532
Теги:
Иран, Узбекистан, футбол, Кыргызстан
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