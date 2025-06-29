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UCI выделил квоту для Кыргызстана

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- Самуэль Деди Ирие
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Международный союз велосипедистов (UCI) выделил квоту для участия одного из спортсменов из Кыргызстана в международном тренировочном лагере, который пройдет в Корее с 8 по 24 июля.

От Кыргызстана на сбор поедет юниор Шахрух Маткаримов. Все расходы по пребыванию в UCI World Cycling Center Korea берет на себя центр. В рамках лагеря Шахрух будет тренироваться вместе с другими юниорами из разных стран, проходить тесты по FTP и мощности.

Федерация велоспорта Кыргызстана отмечает, что это важный шаг для развития велоспорта в стране. Вместе с спортсменом поедет представитель федерации, который также примет участие в лекциях и семинарах, что поможет развитию велоспорта в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/447561
Теги:
велоспорт, Южная Корея, Кыргызстан
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