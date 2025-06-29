UCI выделил квоту для Кыргызстана

Международный союз велосипедистов (UCI) выделил квоту для участия одного из спортсменов из Кыргызстана в международном тренировочном лагере, который пройдет в Корее с 8 по 24 июля.

От Кыргызстана на сбор поедет юниор Шахрух Маткаримов. Все расходы по пребыванию в UCI World Cycling Center Korea берет на себя центр. В рамках лагеря Шахрух будет тренироваться вместе с другими юниорами из разных стран, проходить тесты по FTP и мощности.

Федерация велоспорта Кыргызстана отмечает, что это важный шаг для развития велоспорта в стране. Вместе с спортсменом поедет представитель федерации, который также примет участие в лекциях и семинарах, что поможет развитию велоспорта в Кыргызстане.