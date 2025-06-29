Камчыбек Ташиев посетил могилу пророка Идриса в Чаткале

Заместитель Председателя Кабинета Министров КР - Председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев в рамках своей рабочей поездки в Чаткал посетил могилу пророка Идриса. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Там Ташиев ознакомился с состоянием религиозного памятника и прочитал Коран.

"Исторические памятники здесь восходят к древним временам. Со временем стены стали разрушаться из-за дождей и града, в 2011 году Камчыбек Ташиев засыпал ее и привел в порядок", - говорится в информации ГКНБ.

Отмечается, что место в Чаткале называют могилой пророка Идриса и считают местом паломничества. Посетить его приезжают граждане не только из Кыргызстана, но и со всей Центральной Азии.