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Камчыбек Ташиев посетил могилу пророка Идриса в Чаткале

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- Виктория Гунгер
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Заместитель Председателя Кабинета Министров КР - Председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев в рамках своей рабочей поездки в Чаткал посетил могилу пророка Идриса. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Там Ташиев ознакомился с состоянием религиозного памятника и прочитал Коран.

"Исторические памятники здесь восходят к древним временам. Со временем стены стали разрушаться из-за дождей и града, в 2011 году Камчыбек Ташиев засыпал ее и привел в порядок", - говорится в информации ГКНБ.

Отмечается, что место в Чаткале называют могилой пророка Идриса и считают местом паломничества. Посетить его приезжают граждане не только из Кыргызстана, но и со всей Центральной Азии.


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URL: https://www.vb.kg/447567
Теги:
ГКНБ, религия, Кыргызстан
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