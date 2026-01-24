Аудит выявил нарушения и неэффективные траты в Антимонопольной службе

Счётная палата КР установила, что Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции использовала бюджетные средства неэффективно и с нарушениями. Самые серьёзные замечания касаются слабого укрепления материально-технической базы, нарушений в бухгалтерском учёте, сомнительных премиальных выплат и необоснованных расходов на аренду.

По данным ведомства, аудит показал, что на развитие материально-технической базы направлялись минимальные суммы. В 2023 году -378,2 тыс. сомов, что составляет лишь 1,33 процента от всех расходов, а в 2024 году - 410 тыс. сомов, то есть меньше одного процента. При этом большая часть средств Фонда развития пошла на поощрения сотрудников и социальные выплаты. Отмечены случаи, когда отдельные работники получали премии несколько раз в месяц.

Проверка выявила и нарушения в бухгалтерском учёте. При списании основных средств на 1,5 млн сомов не оформлялись необходимые документы, отсутствовали акты экспертизы, утилизации и продажи. Проблемы обнаружены и при закупке топлива: отдельные процедуры проводились с нарушениями требований закона о госзакупках.

Отдельным блоком выделено неэффективное расходование 1,7 млн сомов на аренду помещений в регионах. Аудиторы подчеркнули, что служба не предприняла попыток получить госимущества на безвозмездной основе.

По итогам проверки Счётная палата направила рекомендации для устранения выявленных нарушений и повышения финансовой дисциплины.