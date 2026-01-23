Погода
Минздрав представил новых руководителей национальных кардиоцентров

Коллективу двух национальных кардиологических центров представили новых руководителей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Церемония прошла 23 января с участием первого заместителя министра здравоохранения Айбека Маткеримова и заместителя министра Бакытбека Кадыралиева.

Согласно распоряжению кабинета министров Кыргызской Республики, руководителем Национального центра кардиологии и терапии имени М. Миррахимова назначен Талант Эралиев.

Директором Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов стал Жалил Шейшенов.

Выступая перед коллективом, первый заместитель министра Айбек Маткеримов подчёркнул необходимость укрепления управленской дисциплины и повышения качества кардиологической помощи. Он отметил, что ранее выявленные проблемы потребовали своевременных решений и выразил уверенность, что новая команда обеспечит чёткую организацию процессов и улучшение клинических результатов.

Напомним, что руководители НЦКиТ и НИИХСиТО были освобождены от должностей после совещания, состоявшегося 23 января, на котором министру были представлены результаты выездной проверки.


