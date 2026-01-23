В Минфине выявлены нарушения при использовании бюджетных средств

Счётная палата Кыргызской Республики выявила нарушения и несоответствия в Министерстве финансов КР и его подведомственных структурах на общую сумму 133 321,8 тысячи сомов по итогам аудита исполнения бюджета за 2024 год.

По данным ведомства, аудит охватил все ключевые этапы бюджетного процесса, где были установлены многочисленные несоответствия нормативным требованиям. На этапе составления проекта бюджета и подготовке документов зафиксированы нарушения на 2 411,5 тысячи сомов, что влияет на достоверность бюджетных показателей.

В сфере ценообразования и формирования тарифов выявлены нарушения на 1 925,0 тысячи сомов из-за отсутствия правовых оснований или несоответствия нормативам.

Особое внимание уделено фактам нецелевого использования бюджетных средств. Здесь сумма составила 6 891,5 тысячи сомов, из которых 5 816,7 тысячи - операции, проведённые в обход Единого казначейского счёта, что создаёт риски для прозрачности управления государственными финансами.

В части капитальных вложений выявлены случаи завышения стоимости и объёмов, а также неполного исполнения договоров на сумму 17 570,6 тысячи сомов.

Также обнаружены значительные превышения утверждённых бюджетных показателей. Сумма сверхнормативных и неподтверждённых расходов составила 56 290,9 тысячи сомов, из которых 51 604,3 тысячи связаны с избыточными запасами и расчётами по товарно-материальным ценностям.

Нарушения в части обеспечения сохранности имущества составили 3 245,4 тысячи сомов, включая необоснованное отсутствие учёта отдельных объектов.

В бухгалтерском учёте выявлены системные ошибки на сумму 43 736,6 тысячи сомов. В эту сумму входят искажение отчётности на 24 900,3 тысячи и необоснованные авансовые платежи на 18 662,8 тысячи сомов.

В сфере государственных закупок установлены нарушения на 1 250,3 тысячи сомов, включая несоблюдение требований по банковскому сопровождению договоров.

По итогам аудита Счётная палата направила рекомендации по устранению выявленных нарушений и укреплению финансовой дисциплины. Также предложено рассмотреть вопрос ответственности должностных лиц, допустивших несоответствия. Материалы переданы в компетентные органы.

Счётная палата продолжит контролировать исполнение предписаний и оценивать эффективность принимаемых мер, подчёркивая важность своевременного устранения нарушений для целевого и экономного использования бюджетных средств.