В Бишкеке обсудили запуск солнечных проектов в труднодоступных регионах

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте КР Равшанбек Сабиров провёл встречу с представителями международной инвестиционно-девелоперской компании Vantagion terra group limited. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере солнечной энергетики и реализацию проектов в горных и труднодоступных регионах Кыргызстана.

Как отметил Равшанбек Сабиров, развитие возобновляемых источников энергии остаётся одним из ключевых приоритетов государственной инвестиционной политики. Он подчеркнул заинтересованность Кыргызстана в привлечении надёжных международных партнёров для реализации устойчивых и технологичных энергетических решений, особенно в регионах с ограничённым доступом к электроснабжению.

Компания Vantagion terra group limited является международной инвестплатформой, работающей в сфере возобновляемой энергетики. Она занимается полным циклом проектов от инвестирования до строительства и эксплуатации солнечных и ветровых электростанций.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении сотрудничества и намерение переходить к проработке конкретных проектов в области зелёной энергетики Кыргызской Республики.


Теги:
инвестиции, Кыргызстан
