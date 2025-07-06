"Мама всю жизнь лечила людей. А теперь государство отказывается лечить её"

Дочь участкового врача в день медицинского работника Айпери Кадыралиева обратилась к президенту Садыру Жапарову и председателю ГКНБ КР Камчыбеку Ташиеву с просьбой обратить внимание на вопиющее пренебрежение к страданиям больных. У ее матери выявили онкологическое заболевание. Она считает, что сотрудники "Кыргызфармация" и Центра онкологии не могут договориться между собой, а для всех пациентов эти разборки боль превращают в пытки. Ее мама говорит, что "нас всегда учили не идти, а бежать на зов людей, мы так и работали, жили. бросались к пациентам и днем и ночью. А теперь оказались никому не нужны. Разве это не кощунство?".

"Уважаемый Садыр Нургожоевич,

Уважаемый Камчыбек Кыдыршаевич,

Я обращаюсь к Вам как дочь врача, гражданка, и человек, который до сих пор верит в справедливость и ответственность государства перед своими гражданами.

Моя мама - Кутбаева Д.О., врач высшей категории с более чем 40-летним стажем. Всю свою жизнь она посвятила службе в государственной поликлинике в регионе, днём и она вела приём, ночью дежурила, лечила людей, не считаясь ни со временем, ни с силами. Она тот врач, который тащит свою работу домой и даже ночью переживает за своих больных.

Полтора года назад у мамы диагностировали рак сигмовидной кишки. С тех пор мы лечимся в Национальном центре онкологии. Сейчас она проходит второй, более дорогостоящий протокол химиотерапии. По протоколу лечения мама должна получать два курса химиотерапии в месяц. Один курс обходится более 100 000 сомов, и в него входят препараты, на закупку которых уже были выделены средства из государственного бюджета.

Но уже более 6 месяцев нет поставок на эти препараты со стороны ГП "Кыргызфармация". По информации, полученной из "Кыргызфармации", 1 из дорогостоящих препаратов находятся на территории Кыргызстана. Однако до сих пор не подписан трёхсторонний договор между Министерством здравоохранения, ГП "Кыргызфармация" и онкологическим центром.

И мы, родные пациентов, пациенты, считаем это настоящием саботажем и вредительством. И считаем что бороться надо за каждого гражданина страны. Больной он или здоровый.

Нам прямо сказали, что подписание тормозится именно на уровне Минздрава - нет подписи на договоре. Препараты есть, но из-за бюрократии и, возможно, халатности, они не поступают пациентам.

Это не единственный случай. Помимо этого препарата, в Центре онкологии с начала года наблюдаются систематические срывы поставок других химических препаратов. Они были официально запрошены в "Кыргызфармацию", но до сих пор так и не поступили. Почему уже более полугода государственные больницы не получают лекарства, на которые выделены деньги? Кто за это понесёт ответственность?

Мы - пациенты, оказавшиеся в тяжелейшей жизненной ситуации - не понимаем, почему государство, которому наши родители отдали здоровье, молодость и десятки лет труда, отказывает им в помощи в самый критический момент. Моя мама всю жизнь честно платила налоги, а теперь, когда она нуждается в поддержке государства, ей не предоставляют даже самое необходимое - лекарства, на которые уже есть финансирование.

Вы, уважаемый Садыр Нургожоевич, создавали ГП "Кыргызфармация" как инструмент для упрощения закупок и борьбы с коррупцией. Вы, уважаемый Камчыбек Кыдыршаевич, лично заявляли о нетерпимости к безответственности чиновников. Но реальность такова, что ни "Кыргызфармация", ни Министерство здравоохранения не несут ответственности за срыв поставок, и никто не объясняет гражданам, почему жизненно важные лекарства не доходят до онкобольных.

Прошу Вас взять под личный контроль ситуацию с поставками онкологических препаратов через Министерство здравоохранения и ГП "Кыргызфармация". Мы не просим невозможного. Мы просим лишь, чтобы система работала, чтобы выделенные государственные средства шли по назначению, а не зависали из-за чьей-то безответственности.

Речь идёт о жизни и смерти. Мы просим Вас - спасите человеческие жизни от гибели, вызванной не болезнью, а равнодушием чиновников", - говорится в ее обращении.