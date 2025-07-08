Из-за нестабильности в Иране дороги пойдут через Афганистан

17-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), состоявшийся в столице Карабахского района Азербайджана Ханкенди под девизом "Непрерывное региональное экономическое сотрудничество: превращение трудностей в возможности", стал площадкой для обсуждения ключевых вопросов регионального сотрудничества. Участие лидеров 10 государств – Турции, Ирана, Пакистана, Киргизии Таджикистана, Узбекистана и Афганистана – подтвердило стремление к укреплению региональной стабильности и взаимовыгодному сотрудничеству, основанному на масштабных инфраструктурных проектах, пишет "Независимая газета".

Участники заседания особое внимание уделили значению транспортных коридоров, таких как Баку–Тбилиси–Карс и Транскаспийский международный транспортный маршрут, подчеркивая их роль не только как важнейших торговых артерий, но и как ключевых элементов обеспечения региональной безопасности. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости развития альтернативных транспортных маршрутов в свете текущей сложной геополитической ситуации.

Недавние удары по иранским ядерным объектам поставили под угрозу не только Тегеран, но и критически важные экономические интересы всей Центральной Азии. Поскольку Иран в последние годы являлся ключевым партнером для стран региона, не имеющих выхода к морю, обеспечивая доступ к мировым рынкам и крупным транспортным коридорам, возникновение угроз для Ирана ставит под вопрос реализацию многих амбициозных транспортных проектов.

В связи с этим президент Мирзиёев подчеркнул значимость запуска строительства проекта железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан, отметив, что "в перспективе эта магистраль будет интегрирована с Трансафганским коридором, что обеспечит эффективное соединение транзитных сетей обширного региона".

Как ускорить реализацию Трансафганского проекта, Шавкат Мирзиёев обсудил с исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Муллой Абдул Гани Барадаром.

Президент Мирзиёев подчеркнул, что Узбекистан продвигает объективную информацию о ситуации в Афганистане на международных площадках, включая ООН. Он подтвердил готовность инвестировать в афганскую экономику – в частности, в железную дорогу Мазари-Шариф–Герат–Кандагар, а также создание текстильных и цементных заводов, переработку соли, развитие цифрового управления. Об этом сообщила пресс-служба узбекского лидера.

Специалисты отмечают, что Трансафганский коридор сократит время доставки грузов между странами Центральной и Южной Азии почти в 10 раз, одновременно снизив стоимость перевозок. Поэтому в его развитии заинтересованы многие страны.

Так, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подтвердил намерение своей страны инвестировать в строительство участка железной дороги Тургунди–Герат Трансафганского коридора и создание транспортно-логистического центра в Герате. Этот проект имеет стратегическое значение для Казахстана, способствуя расширению региональной транзитной инфраструктуры, укреплению транспортно-логистических связей между Центральной и Южной Азией и обеспечению доступа к портам Индийского океана. "Афганистан является мостом между Центральной и Южной Азией. Новый маршрут станет важным импульсом для экономического развития всего региона", – подчеркнул Бектенов.

Хотя точная сумма казахстанских инвестиций пока не называется, ранее афганское правительство сообщало о готовности Астаны вложить в проект 500 млн долл. Параллельно со строительством железной дороги Казахстан планирует прокладку оптоволоконного кабеля для высокоскоростного интернета.

Реализация проекта, по оценкам экспертов, потребует не менее 7 млрд долл. Среди потенциальных инвесторов – Россия, заинтересованная в расширении своих транзитных возможностей через Афганистан, выгодное географическое положение которого делает его потенциальным бенефициаром Международного транспортного коридора (МТК) "Север–Юг". Переговоры с афганским правительством по этому вопросу ведутся уже несколько лет. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук, отмечая перспективы трансафганского маршрута, говорил о возможности прокладки двух железнодорожных линий – Западной и Восточной, подчеркнув совместную работу Минтранса России и коллег из центральноазиатских стран над этим проектом. Вице-премьер также указал на принятие афганской стороной российского стандарта ширины колеи.

Присутствующие на саммите ОЭС афганские представители призвали участников мероприятия инвестировать в проект и официально признать легитимность нынешнего правительства, сформированного движением "Талибан" (внесено в список террористических в 2003 году, а 2025 году Верховным судом РФ запрет деятельности движения приостановлен), как это сделала Россия. Напомним, 3 июля 2025 года Россия первой в мире официально признала Исламский Эмират Афганистан). Соответствующее решение подписал президент Владимир Путин. Ранее Китай, Казахстан и Узбекистан открыли у себя посольства Исламского Эмирата Афганистана, что приближает эти государства к дипломатическому признанию исламистского правительства.

Возможно, к этому списку присоединится и Азербайджан. В частности, премьер-министр Али Асадов обсудил с Барадаром развитие еще одного торгово-транспортного проекта Лазуритового коридора, соединяющего Турцию, Грузию, Азербайджан, Туркменистан и Афганистан.

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов также переговорил с Муллой Гани Барадаром, сообщило туркменское агентство Orient. В ходе встречи особое внимание было уделено энергетическому и транспортно-коммуникационному взаимодействию. В частности, были затронуты вопросы строительства транснационального газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан (ТАП).

По мнению азербайджанского политолога Турала Исмайылова, саммит ОЭС в Ханкенди обозначил не только экономическую, но и политическую конфигурацию региона. По его словам, документы, подписанные на саммите, и выступления лидеров государств подчеркнули роль Южного Кавказа и Центральной Азии: они выступают как важный транзитный маршрут, источник энергоресурсов и площадка для экономической трансформации. Участие лидеров Турции, Ирана, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и Афганистана укрепило позиции ОЭС как гаранта стабильности в регионе.