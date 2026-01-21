Китайская компания планирует вложиться в крупный проект в Кыргызстане

Сегодня, 21 января, в Национальном агентстве по инвестициям при президенте Кыргызской Республики состоялась встреча с представителями китайской компании "Цзюйхен Недвижимость". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам переговоров стороны подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, предусматривающий реализацию крупного инвестиционного проекта в Кыргызстане.

Компания выразила намерение вложить средства в строительство многофункционального комплекса. Проект включает бизнес-центры, жилые здания и торговые площади. Планируется, что комплекс будет расположен на территории Кыргызстана и станет одним из значимых объектов в сфере девелопмента.

Глава Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров подтвердил готовность ведомства сопровождать проект, обеспечивая инвестору необходимую координацию с государственными органами. Он отметил, что Агентство готово оказывать всестороннюю поддержку на всех этапах реализации.