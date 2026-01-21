Погода
$ 87.37 - 87.81
€ 101.15 - 102.10

Сироте с инвалидностью выплатят пособия на сумму более полумиллиона сомов

173  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Акыйкатчы защитила права девочки из детского дома Чуйской области, в результате чего ей восстановили государственные выплаты. На её депозитный счет перечислят более 518 тысяч сомов сумму невыплаченного пособия за восемь лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, проверка Института акыйкатчы в 2025 году выявила, что ряд детей-сирот в детских домах Чуйской области не получали положенные государственные пособия. Среди них оказалась девочка М.Б., 2008 года рождения, проживающая в детском доме с 2017 года.

Ещё в 2015 году МСЭК установила ей инвалидность, назначила пособие и рекомендовала наблюдение у психиатра и обучение в инклюзивной программе. Однако после её перевода в детский дом в 2017 году выплаты прекратились, поскольку не было организовано повторное освидетельствование.

На протяжении восьми лет сотрудники ответственных органов не предприняли никаких мер для прохождения девочкой повторной комиссии.

После обращения омбудсмена Джамили Джаманбаевой в Генеральную прокуратуру и Министерство труда началось разбирательство. В итоге Министерство труда привлекло к дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших нарушения, и восстановило выплаты с 2017 года по 1 мая 2026 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447893
Теги:
права человека, Чуйская область, ЛОВЗ, акыйкатчы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  