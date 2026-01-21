Сироте с инвалидностью выплатят пособия на сумму более полумиллиона сомов

Акыйкатчы защитила права девочки из детского дома Чуйской области, в результате чего ей восстановили государственные выплаты. На её депозитный счет перечислят более 518 тысяч сомов сумму невыплаченного пособия за восемь лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, проверка Института акыйкатчы в 2025 году выявила, что ряд детей-сирот в детских домах Чуйской области не получали положенные государственные пособия. Среди них оказалась девочка М.Б., 2008 года рождения, проживающая в детском доме с 2017 года.

Ещё в 2015 году МСЭК установила ей инвалидность, назначила пособие и рекомендовала наблюдение у психиатра и обучение в инклюзивной программе. Однако после её перевода в детский дом в 2017 году выплаты прекратились, поскольку не было организовано повторное освидетельствование.

На протяжении восьми лет сотрудники ответственных органов не предприняли никаких мер для прохождения девочкой повторной комиссии.

После обращения омбудсмена Джамили Джаманбаевой в Генеральную прокуратуру и Министерство труда началось разбирательство. В итоге Министерство труда привлекло к дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших нарушения, и восстановило выплаты с 2017 года по 1 мая 2026 года.