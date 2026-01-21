В ГНС обсудили проблемы безналичных платежей

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики провела рабочее совещание, посвящённое решению актуальных вопросов бизнеса в сфере безналичных расчётов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии приняли участие заместители председателя ГНС Азат Алманбетов, Кубанычбек Ысабеков, представители Национального банка Кыргызской Республики, Службы антимонопольного регулирования КР, Межбанковского процессингового центра, Министерства экономики и коммерции КР, а также Союза банков Кыргызстана.

Целью совещания стала выработка совместных подходов и решений, направленных на снижение неудобств для предпринимателей и потребителей, обеспечение стабильной работы безналичных инструментов оплаты, а также создание равных и прозрачных условий ведения бизнеса.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы использования предпринимателями безналичных платежей, в том числе с применением QR-кодов и электронных кошельков. Особое внимание уделено практическим проблемам, с которыми сталкиваются предприниматели при приёме безналичных платежей, а также вопросам обеспечения удобства, прозрачности и безопасности расчётов.

Также особое внимание было уделено трудностям, возникающим при переходе на платёжные инструменты, оформленные на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Отмечено, что решение данных вопросов относится к компетенции банков и других профильных организаций.

Кроме того, обсуждены вопросы повышения оперативности зачисления денежных средств, оптимизации тарифной политики, сокращения административных процедур при открытии счетов и электронных кошельков, а также другие технические аспекты, влияющие на повседневную деятельность предпринимателей.

Все участники подтвердили готовность к конструктивному взаимодействию и совместной проработке решений, направленных на развитие безналичных расчётов с учётом интересов бизнеса и граждан.

ГНС продолжит системную работу по созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности, развитию современной платёжной инфраструктуры и укреплению прозрачной экономики Кыргызской Республики.