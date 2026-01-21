Погода
$ 87.37 - 87.81
€ 101.15 - 102.10

В ГНС обсудили проблемы безналичных платежей

196  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики провела рабочее совещание, посвящённое решению актуальных вопросов бизнеса в сфере безналичных расчётов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии приняли участие заместители председателя ГНС Азат Алманбетов, Кубанычбек Ысабеков, представители Национального банка Кыргызской Республики, Службы антимонопольного регулирования КР, Межбанковского процессингового центра, Министерства экономики и коммерции КР, а также Союза банков Кыргызстана.

Целью совещания стала выработка совместных подходов и решений, направленных на снижение неудобств для предпринимателей и потребителей, обеспечение стабильной работы безналичных инструментов оплаты, а также создание равных и прозрачных условий ведения бизнеса.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы использования предпринимателями безналичных платежей, в том числе с применением QR-кодов и электронных кошельков. Особое внимание уделено практическим проблемам, с которыми сталкиваются предприниматели при приёме безналичных платежей, а также вопросам обеспечения удобства, прозрачности и безопасности расчётов.

Также особое внимание было уделено трудностям, возникающим при переходе на платёжные инструменты, оформленные на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Отмечено, что решение данных вопросов относится к компетенции банков и других профильных организаций.

Кроме того, обсуждены вопросы повышения оперативности зачисления денежных средств, оптимизации тарифной политики, сокращения административных процедур при открытии счетов и электронных кошельков, а также другие технические аспекты, влияющие на повседневную деятельность предпринимателей.

Все участники подтвердили готовность к конструктивному взаимодействию и совместной проработке решений, направленных на развитие безналичных расчётов с учётом интересов бизнеса и граждан.

ГНС продолжит системную работу по созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности, развитию современной платёжной инфраструктуры и укреплению прозрачной экономики Кыргызской Республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447898
Теги:
ГНС, Кыргызстан, деньги
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  