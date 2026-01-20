Погода
Нацагентство по инвестициям определило ключевые задачи на 2026 год

В Национальном агентстве по инвестициям при президенте КР прошло аппаратное совещание, на котором подвели итоги работы за 2025 год и определили ключевые задачи на 2026-й. Руководство обозначило приоритеты и сферы, где необходимо усилить эффективность.

Глава агентства Равшанбек Сабиров отметил, что в центре внимания остаются привлечение и сопровождение инвестиций, реализация проектов и защита прав инвесторов. Он подчеркнул важность системного подхода к улучшению инвестиционного климата и укреплению доверия бизнеса.

В ходе совещания также обсудили текущие результаты, проблемные моменты и направления, требующие дополнительной проработки. Определены приоритеты, которые агентство будет реализовывать в следующем году.


